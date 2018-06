“Bellissima” Dopo la compagna spunta la suocera sexy di Giuseppe Conte

caffeinamagazine

(Di lunedì 25 giugno 2018) Che la vita privata disia diventata oggetto di attenzioni estreme da parte delle testate italiane da quando il professore ha iniziato a vestire i panni di premier del nuovo governo Lega-Cinque Stelle è cosa che ormai non stupisce più nessuno. Quello che però nessuno aveva ancora scoperto è che nella famiglia del presidente del Consiglio c’è anche una donna che in passato ha calcato il set sotto la direzione del maestro italiano dell’eros, Tinto Brass in persona. La notizia ha iniziato a circolare in rete in queste ore: l’illustre parente di, attrice famosa negli anni Sessanta e Settanta, è Ewa Aulin, svedese e protagonista in quel periodo di numerose pellicole italiane e statunitensi. Una carriera nel grande schermo che però era durata pochissimo visto che a soli 23 anni, nel 1973, aveva deciso di fare un passo indietro e dire stop alla ...