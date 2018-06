Beautiful Anticipazioni 26 giugno 2018 | Steffy si infuria con Liam e Sally

Beautiful - anticipazioni puntata di martedì 26 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 26 giugno 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) decide di affrontare Liam (Scott Clifton) e poi Sally (Courtney Hope): non vuole che suo marito e la giovane Spectra si rechino insieme a San Francisco. Liam ha organizzato il viaggio con Sally perché intende usare l’acconto per il progetto della Torre Spencer per mettere in opera la ristrutturazione dell’edificio della Spectra. Wyatt ...

Beautiful Anticipazioni : Liam rivela a Sally la verità sull’incendio : Beautiful Anticipazioni Gelosia, generosità e vendetta saranno i temi caldi di questa settimana di Beautiful. Tutti i dettagli nelle nostre Anticipazioni. Beautiful Anticipazioni da lunedì 25 a venerdì 29 giugno 2018 Bill (Don Diamont) minaccia Ridge (Thorsten Kaye) nel suo ufficio: farà di tutto perchè Brooke (Katherine Kelly Lang) torni da lui e non vuole che Ridge approfitti della crisi e si metta fra loro. Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), ...

Beautiful - anticipazioni estate 2018 : cosa succede nelle puntate americane? : Tanta carne al fuoco nelle puntate americane di Beautiful, con un’estate 2018 che si preannuncia davvero bollente. In questo post cerchiamo di riepilogare a che punto sono arrivate le vicende dei principali personaggi della soap, ricordandovi che noi italiani assisteremo a queste storie nell’ultima parte di quest’anno e nei primi mesi del 2019. BILL / STEFFY / HOPE / LIAM / TAYLOR: l’ennesimo inganno di Bill Spencer aveva ...

Beautiful - puntate americane e anticipazioni 25-29 giugno : anticipazioni Beautiful, puntate americane: Sally spara a Wyatt? Beautiful continua ad appassionare i telespettatori di tutto il mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che una delle protagoniste assolute sarà Sally Spectra, tornata a Los Angeles in pianta stabile dopo una parentesi a New York con Thomas, il suo primo vero grande amore. Una sera, Sally incontra Wyatt in un locale e beve un pò troppo. Lo stesso fa Wyatt, deluso ...

Beautiful - anticipazioni americane : qualcuno minaccerà HOPE LOGAN? : Stando alle prime e generiche anticipazioni per le prossime puntate americane di Beautiful, potrebbe esserci un nuovo mistero in attesa. Precisiamo però che si tratta di spoiler ancora molto fumosi, per cui prediamo tutto con le dovute cautele aspettando news più chiare. Veniamo a quanto viene esplicitamente indicato: “Thorne e Liam saranno sorpresi nell’imbattersi in un minaccioso messaggio contro una persona ...

Beautiful - anticipazioni americane : BILL ricatterà STEFFY per sposarla!!! : Già vi avevamo anticipato che, nelle attuali puntate americane di Beautiful, BILL Spencer sarebbe ricorso al ricatto pur di separare definitivamente la nuora STEFFY da suo figlio Liam. La coppia, che si è riconciliata e ora ha una figlia (Kelly), programma di riprendere la vita da dove era stata lasciata mesi fa, partendo dal riportare l’unione in un legame matrimoniale che – nelle scorse settimane – una procedura di ...

Beautiful Anticipazioni americane : Liam vuole sposare di nuovo Steffy ma Bill la ricatta : Non c’è pace per Liam e Steffy a The Bold and The Beautiful! La coppia, tornata insieme da poco, subirà un nuovo ricatto da Bill, che vuole a tutti i costi la donna con la quale, mesi prima, ha tradito suo figlio. L’editore, senza scrupoli, minaccerà la ragazza usando la madre Taylor e il suo gesto folle che lo fece finire in coma. Andiamo a scoprire meglio cosa accadrà con le anticipazioni delle puntate in onda negli Stati ...

Beautiful - anticipazioni puntata di lunedì 25 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di lunedì 25 giugno 2018: Bill (Don Diamont) minaccia Ridge (Thorsten Kaye) nel suo ufficio e gli dice che farà di tutto perché Brooke (Katherine Kelly Lang) torni da lui: non vuole che Ridge possa approfittarsi della crisi e mettersi fra loro… Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) tenta di convincere Brooke a tornare da Bill. Liam (Scott Clifton) chiede a Sally (Courtney Hope) di fare insieme a lui un ...

Beautiful - anticipazioni americane : ERIC assumerà SALLY - ma HOPE… : Nelle puntate amERICane di Beautiful la vita privata di Hope Logan al momento non brilla certo di felicità (visto che Liam Spencer si è ricongiunto con Steffy), ma ora per lei ci sarà anche qualche grattacapo alla Forrester Creations. Di uno di questi “problemini” vi avevamo già parlato: Maya Forrester, scoperto che la nuova stagista Emma Barber è nipote di Justin, ha duramente affrontato la ragazza per aver taciuto la parentela con ...

Beautiful - anticipazioni puntata di venerdì 22 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di venerdì 22 giugno 2018: Katie (Heather Tom) e Wyatt (Darin Brooks) sono stati sorpresi da Eric (John McCook) ed ora sono costretti a svelare che hanno una relazione… Sheila (Kimberlin Brown), per ottenere i suoi scopi, tenta di servirsi del tuttofare di casa Forrester in modo da intromettersi di nuovo nella vita di Eric… Mateo, il tuttofare dei Forrester, è scettico di fronte alle richieste di ...

