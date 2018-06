Basket | UFFICIALE | Jeff Brooks è il nuovo acquisto dell’Olimpia Milano

Basket - UFFICIALE : Amedeo Della Valle nuovo giocatore dell’Olimpia Milano : Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano , che dal prossimo anno sarà marchiata A|X Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tra Della Valle e Milano l’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e ...

Basket - la Virtus torna al PalaLottomatica : ufficiale l’accordo per le prossime tre stagioni : Il PalaLottomatica torna ad essere la casa della Virtus Roma, firmato l’accordo con All Events Spa per le prossime tre stagioni La Virtus Roma ha raggiunto un accordo con All Events Spa per l’utilizzo del PalaLottomatica di Roma per le gare casalinghe delle prossime 3 stagioni sportive. Il PalaLottomatica, location storica del Basket romano, si pone al centro del nuovo piano di impresa e degli obiettivi ambiziosi di questa ...