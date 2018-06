Basket | Milano scatenata | ancora un colpo per l’Olimpia!

Basket : Jeff Brook all'Olimpia Milano : ANSA, - Milano, 25 GIU - Jeff Brooks è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Olimpia Milano, il secondo acquisto dei campioni d'Italia dopo Amedeo Della Valle. ''La Pallacanestro Olimpia Milano - si ...

Croazia - la terra dello sport! Calcio - Basket e tennis : eccellenza nel DNA balcanico di una nazione grande quanto Roma e Milano : L’Italia dovrebbe prendere spunto dalla Croazia, esempio in ambito sportivo, nonostante sia un paese minuscolo in confronto al nostro La Croazia è la nazione dello sport. Negli ultimi giorni, questo piccolo scorcio di terra che si affaccia sul Mare Adriatico, è tornato alla ribalta in ambito sportivo, con alcune imprese davvero degne di nota. Dapprima il massacro all’Argentina ai Mondiali di Russia 2018, poi la vittoria di Coric ad ...

Basket - UFFICIALE : Amedeo Della Valle nuovo giocatore dell’Olimpia Milano : Era già nell’aria da molto tempo, ma soltanto quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Amedeo Della Valle è un nuovo giocatore dell’Olimpia Milano, che dal prossimo anno sarà marchiata A|X Armani Exchange, oltre che in Eurolega, anche in Serie A. Tra Della Valle e Milano l’accordo è di tipo pluriennale. Figlio d’arte (il padre Carlo è stato per diversi anni a Torino con esperienze a Livorno, Vigevano, Roma e ...

Basket - Goudelock saluta Milano : "Grazie ai tifosi - ora sono più forte" : "E' stata una stagione piena di alti e bassi, ma alla fine tutto è andato bene. Ringrazio tutti i tifosi per il loro supporto e per averci sempre creduto. Non penso che resterò qua, ma lascerò questo ...

Basket - Andrew Goudelock lascia Milano : “Ringrazio i tifosi - sono un giocatore migliore” : Andrew Goudelock, mvp delle finali scudetto di Basket, lascerà l’EA7 Milano. La notizia era nell’aria, ma ora è stato lo stesso giocatore con un posto su Instagram ad annunciare l’addio: “Non penso che resterò qua, ma lascerò questo posto come uomo e come giocatore di Basket migliore. Voglio ringraziare l’Olimpia per l’opportunità. È stata una stagione piena di alti e bassi, ma alla fine tutto è andato bene. Ringrazio ...

Basket - Goudelock saluta Milano : ''Lascio da giocatore e uomo migliore'' : Milano - Livio Proli aveva fatto capire che le strade si sarebbero separate: ''Goudelock è un giocatore con caratteristiche particolari, vedremo se riusciremo a trovarci'' le parole del numero 1 dell'...

Basket - Andrew Goudelock lascia l’Olimpia Milano : Andrew Goudelock non giocherà con l’Olimpia Milano nella prossima stagione, il Mini Mamba è stato decisivo nella vittoria contro Trento “Stagione piena di alti e bassi ma finita bene. Grazie a tutti i fans che ci hanno supportato e ci hanno creduto. Non credo che tornerò qui, ma lascio questo posto come un uomo e un giocatore migliore. Grazie all’Olimpia Milano per l’opportunità”. Andrew Goudelock ha annunciato l’addio ...

Basket - Giorgio Armani : “Milano è pronta ad aprire un ciclo. Al Forum mi sento a casa” : “Lo Scudetto è il giusto riconoscimento del serio ed efficace lavoro di una stagione intera“. Così Giorgio Armani ha commentato in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport il titolo vinto dalla sua Milano pochi giorni fa. “La fotografia del lavoro di squadra è stato il finale di gara 5: Goudelock, il nostro miglior attaccante ha fatto una giocata da miglior difensore“. L’Olimpia ha conquistato il suo ...

Basket : Milano dopo lo Scudetto c’è l’Europa. Tra conferme e nuovi arrivi (Della Valle) : L’Olimpia Milano ha conquistato da pochi giorni il suo ventottesimo Scudetto al termine di una bellissima serie finale contro Trento. È calato dunque il sipario sul campionato italiano con il trionfo della grande favorita di inizio stagione e di una squadra che ha saputo offrire il meglio della sua pallacanestro proprio nel momento più importante, quello dei playoff. Non è stato un anno semplice per Milano, con una stagione regolare ...

Basket - Milano campione; Proli : ''Stagione da 10 - Pianigiani merita la lode'' : Milano - L'ora dei bilanci è anche l'ora dei voti. Milano campione per la 28esima volta nella sua storia, da Trento - dove il tricolore è diventato realtà - la festa si è spostata in città, al Forum. ...

Basket : Proli - stagione Milano è da 10 : ANSA, - Milano, 16 GIU - ''La nostra stagione merita un 10 ma Pianigiani merita la lode. Non è la mia vittoria personale, non mi prendo nessun merito''. Il presidente dell'Olimpia Milano, Livio Proli, ...

Basket - Milano campione d'Italia : scudetto numero 28 per l'Olimpia : Lo scudetto del Basket torna a Milano. l'Olimpia è campione d'Italia per la 28esima volta nella sua storia. La squadra di Pianigiani ha chiuso sul 4-2 la finale con Trento vincendo gara 6 in trasferta ...

Basket – Trento-Milano - la protesta di un prete diventa virale : accuse di “corruzione” [VIDEO] : Trento-Milano è stata la gara che ha regalato lo scudetto all’Olimpia, gara che ha fatto molto discutere anche per il video virale di un prete furioso con gli arbitri Può una partita di Basket far perdere la testa anche ad un tranquillo prete di provincia? Evidentemente sì. Durante la gara di ieri sera tra Trento e Milano, è diventato virale un video che ritrae un prete durante una veemente protesta contro gli arbitri. L’uomo ha ...

L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di Basket maschile : L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile dopo aver battuto in Gara-6 l’Aquila Trento per 96 a 71. Per la squadra di Milano è il 28esimo scudetto nella storia e il terzo negli ultimi cinque anni. Il The post L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile appeared first on Il Post.