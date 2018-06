Bari | il ministro Bonafede contro lo sciopero degli avvocati | inutile e sbagliato

Bari - il ministro Bonafede alla tendopoli della giustizia : “Ci sono e ci metto la faccia. Gestisco personalmente la situazione” : Il ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è detto contrario alla nomina di un commissario per la gestione dell’emergenza determinatasi dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz, a Bari, e il parziale trasferimento dell’attività giudiziaria penale in una tendopoli. “Io non sono contrario – ha detto – alla normativa d’urgenza, però sono contrario alla politica emergenziale che individua un ...