Bari | assolto presunto terrorista | ma i complici favorivano l' immigrazione clandestina

Bari - imprenditore non paga l'Iva ma ha crediti da enti locali : assolto : L'uomo inizialmente era stato condannato a un anno e sei mesi di reclusione per non aver versato circa 1,6 milioni di euro nel 2009

Bari - IMPRENDITORE NON PAGA IVA : ASSOLTO/ Vanta credito di 40 milioni : ma non sempre va così… : BARI, IMPRENDITORE non PAGA Iva: ASSOLTO. Rocco Lombardi, ex amministratore unico dell'azienda, Vanta credito di 40 milioni di euro da Enti locali. Le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 21:49:00 GMT)

Bari - imprenditore assolto dall'accusa di evasione fiscale : i Comuni gli devono 40 milioni : Non avrebbe pagato le imposte perché non incassava le fatture dai Comuni per conto dei quali gestiva il servizio di raccolta rifiuti. La Corte di Appello di Bari ha assolto 'perché il fatto non ...