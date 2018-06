Barbara d’Urso già a lavoro per Pomeriggio 5 | FOTO

Barbara d’Urso lavora al nuovo promo di Pomeriggio 5 : la foto : Barbara D’Urso prepara il nuovo promo di Pomeriggio 5: la foto pubblicata su Instagram Insomma, è proprio vero che Barbara D’Urso non si ferma mai. Anche oggi, lunedì 25 giugno 2018, la conduttrice di Pomeriggio 5 ha aggiornato i suoi fan su Instagram con una novità. Quale? Beh, sui social la popolare presentatrice napoletana ha […] L'articolo Barbara D’Urso lavora al nuovo promo di Pomeriggio 5: la foto proviene da ...

Barbara d’Urso - il “tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti è riuscito a portare a cena la conduttrice : ecco cosa è successo : Il corteggiamento del “tarzan di Viterbo” Alberto Mezzetti a Barbara d’Urso ha tenuto banco per un’intera edizione del Grande Fratello. Alla fine, il reality si è concluso con la vittoria del biondo concorrente e un invito per un appuntamento galante. L’incontro tra i due è avvenuto davvero, in un ristorante milanese, dove la conduttrice e il gestore di un centro scommesse hanno cenato insieme: “Ho prenotato io il ristorante e ...

Alberto Mezzetti seduce Barbara d’Urso : “Siamo andati a cena insieme” : Alla fine Alberto Mezzetti ce l’ha fatta ed è riuscito a strappare un invito a cena a Barbara D’Urso. Il vincitore del Grande Fratello 15 non ha mai nascosto di avere un debole per la conduttrice, dichiarandolo più volte in diretta tv. La D’Urso ci ha sempre scherzato su, ma alla fine – a sorpresa – ha accettato di uscire con il Tarzan di Viterbo. I due si sono incontrati a Milano, come ha svelato anche Alberto ...

Barbara d’Urso a cena con Alberto Mezzetti : lui svela i dettagli a Di Più : Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti del Grande Fratello a cena insieme: ecco cosa è successo tra i due Barbara d’Urso è una donna di parola. E così, come promesso al Grande Fratello, è andata a cena con il vincitore Alberto Mezzetti. Quest’ultimo lo ha rivelato al settimanale Di Più, svelando dettaglio dopo dettaglio come si […] L'articolo Barbara d’Urso a cena con Alberto Mezzetti: lui svela i dettagli a Di Più ...

Alberto Mezzetti svela cosa è successo a cena con Barbara d’Urso : Barbara d’Urso e Alberto Mezzetti a cena insieme: ecco cosa è successo Qualche settimana fa c’è stata la quindicesima edizione del Grande Fratello. E a vincere il padre di tutti i reality è stato Alberto Mezzetti, il quale ha battuto uno dopo l’altro tutti gli altri finalisti. Una vittoria forse annunciata, ma non meno festeggiata dal pubblico a casa, che ha sempre sostenuto il giovane ribattezzato ormai “Tarzan” ...

“Ecco che è successo dopo”. GF - Alberto e Barbara d’Urso ci sono andati davvero a cena : i dettagli : Alberto Mezzetti l’ha detto ancor prima di varcare la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà che avrebbe corteggiato Barbara D’Urso. L’ha ripetuto per tutta la durata del reality, il Grande Fratello, quasi fino allo sfinimento, che è sempre stato attratto dalla conduttrice campana. Una corte spietata, insomma, andata avanti tra gag, battute e ironia di puntata in puntata. Fino alla fine, perché Tarzan di Viterbo (e ...

GF 2018 - Alberto Mezzetti a cena con Barbara d’Urso : ‘Abbiamo mangiato dallo stesso piatto’ : Barbara D’Urso mantiene le promesse, e così è andata veramente a cena con Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018 dopo la scommessa stretta con il giovane durante il reality: se lui si fosse fatto tagliare i capelli lei avrebbe cenato in sua compagnia. Mezzetti, nel corso della finale del programma, non ha battuto ciglio quando la D’Urso è entrata in casa e gli ha tagliato una ciocca, e ora è stato premiato come ...

Barbara d’Urso rivela di aver rifiutato i Mondiali 2018 : Mondiali 2018: Barbara d’Urso ha detto no Giovedì scorso sono iniziati ufficialmente i Mondiali 2018. E l’evento ha già ottenuto un vero e proprio successo di ascolti. Difatti alcune partite hanno già raggiunto il 30% di share, facendo gridare di felicità i vertici Mediaset. Ma non ci sono state solo le partite in questi giorni. Difatti proprio ieri sera è iniziato il nuovo show condotto da Ilary Blasi, Nicola Savino, Belen Rodriguez ...

Barbara d’Urso : “Mediaset mi aveva chiesto di presentare i Mondiali” : Ilary Blasi a Balalaika sui Mondiali di calcio 2018: il programma lo doveva condurre Barbara d’Urso Barbara d’Urso ha confermato al settimanale Di Più i gossip degli ultimi mesi. La conduttrice napoletana doveva condurre Balalaika, il nuovo programma di Canale 5 sui Mondiali di calcio in Russia. La napoletana ha però rifiutato e la scelta […] L'articolo Barbara d’Urso: “Mediaset mi aveva chiesto di presentare i ...

Barbara d’Urso : “Dovevo condurre io i Mondiali” : Negli ultimi mesi era stato più volte accostato il nome di Barbara D’Urso al programma di accompagnamento dei Mondiali di Russia. Poi, però, la scelta è ricaduta su Ilary Blasi...

Al Bano Carrisi / “Il troppo storpia!” - poi arriva la frecciatina a Barbara d’Urso (Matrix Chiambretti) : Al Bano Carrisi è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power e del suo ritiro dalle scene dopo i problemi di salute...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:11:00 GMT)

La Dottoressa Gio 3 con Barbara d’Urso - assente Patrick Dempsey ma arriva Christopher Lambert : arriva Christopher Lambert nel cast de’ La Dottoressa Giò 3. Barbara D’Urso dal mese di Luglio 2018, stando alle indiscrezioni trapelate, inizierà le riprese della fiction tornado a rivestire il ruolo di ginecologa, a distanza di 20 anni dall’esordio. Dottoressa Giò 3: assente Patrick Dempsey, arriva nel cast Christopher Lambert Si era già parlato che la fiction avrà un ritmo moderno e si ispirerà al medical drama d’oltralpe Gray’Anatomy. ...

La Dottoressa Giò - chi ci sarà nel cast della serie con Barbara d’Urso : le indiscrezioni : Finito il Grande Fratello, Domenica Live e Pomeriggio 5, Barbara d’Urso è già alle prese con il nuovo impegno lavorativo che dopo vent’anni la rivede nel ruolo di protagonista della serie tv &lsquo...

Barbara d’Urso - Elisabetta Canalis - Giulia Michelini nelle nuove fiction Mediaset : La stagione televisiva si è appena conclusa e a Mediaset si lavora già per preparare il palinsesto del prossimo autunno-inverno. Le fiction sono sempre state il cavallo di battaglia delle reti del biscione e anche la stagione 2018-2019 si preannuncia densa di appuntamenti, con grandi conferme e graditi ritorni. Tra le conferme troviamo Rosy Abate, lo spin-off di Squadra Antimafia, interpretato da Giulia Michelini. Il personaggio della donna ...