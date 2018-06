Ballottaggio 2018 | Orfini Pd | “È andata male | su migranti e antipolitica abbiamo

ilfattoquotidiano

: Erdogan chiede tutto il potere, la #Turchia al voto. Sfidante Ince sogna il ballottaggio, mezzo milione contro brog… - Agenzia_Ansa : Erdogan chiede tutto il potere, la #Turchia al voto. Sfidante Ince sogna il ballottaggio, mezzo milione contro brog… - SkyTG24 : #UltimOra #Ballottaggi2018, #Salvini: storiche vittorie della #Lega. Più la sinistra insulta, più i cittadini ci p… - SkyTG24 : #UltimOra #Ballottaggi2018, centrosinistra perde #Ivrea per la prima volta dal dopoguerra #CittaAlVoto… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) L’ analisi della dura sconfitta in casa Pd all’indomani dei ballottaggi è affidata al Presidente Matteo, intervistato da ilfattoquotidiano.it. “È. Obiettivamente, sono risultati in parte attesi, in parte soprattutto in alcune realtà speravamo di poter fare meglio e di riuscire a vincere. È chiaro che questo risultato è l’esito di una somma di questioni, sia di un clima nazionale che avevamo già avvertito con una certa forza il 4 marzo, sia di specificità locali”. Perl’esito delle amministrative “è un segnale che va analizzato con calma” e sottolinea la sconfitta più dolorosa: “Siena perché è avvenuta per pochi voti e perché in quella realtà ci sono anche state tante divisioni in questi mesi che non hanno aiutato”. È giunto il momento di un congresso, anche alla luce delle dichiarazioni di Martina ...