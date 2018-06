Ballottaggi | Pd rischia a Massa e Pisa Avellino verso M5S |Tutti i dati nelle città

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Avellino e Imola verso il M5s - Terni alla Lega e il Pd rischia a Siena - Pisa e Massa : I 5 stelle verso la vittoria a Imola e Avellino, la Lega si prende Terni. Il Pd rischia a Siena, Pisa e Massa. Mentre lo scrutinio del secondo turno delle amministrative è ancora in corso, iniziano ad arrivare i primi risultati dai territori. Sono 75 i comuni che oggi sono tornati alle urne per scegliere il proprio sindaco: l’affluenza alle 23 si è fermata al 47 per cento, un dato in calo di dodici punti rispetto al primo turno. Pisa ...