Ballottaggi | M5S verso vittoria ad Avellino e Imola | centrodestra avanti a Massa Siena e

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Avellino e Imola verso il M5s - Terni alla Lega e il Pd rischia a Siena e Pisa : Avellino e Imola verso la vittoria dei 5 stelle, Terni al centrodestra. Urne chiuse dalle 23 nei 75 comuni chiamati al voto per il secondo turno delle amministrative e al via lo spoglio. Sono 14 sono capoluoghi di provincia interessati dalla consultazione – Sondrio, Imperia, Massa, Siena, Pisa, Terni, Viterbo, Brindisi, Avellino, Teramo, Siracusa, Ragusa e Messina – con Ancona l’unico di regione. Nei grandi Comuni al voto è in ...

Pisa - Siena : risultati elezioni 2018/ Ballottaggi comunali : Latini (Cdx) a Terni - sorpresa M5s ad Avellino : Pisa, Siena, risultati elezioni 2018: Ballottaggi comunali, Alessandro Latini del Cdx sindaco di Terni, sorpresa Vincenzo Ciampi dell'M5s ad Avellino.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:40:00 GMT)

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Ballottaggi Amministrative : Centrodestra cresce ancora - M5s sotto il 30% : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018, i Ballottaggi delle Comunali: il bipolarismo è (ancora) vivo, in attesa del secondo turno. Caso-M5s che cala nelle intenzioni di voto(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:00:00 GMT)

Nei Ballottaggi un test sugli elettori M5S : Oggi si vota in 75 comuni superiori ai 15.000 abitanti oltre al Municipio 3 di Roma. Quattordici sono comuni capoluogo. Si tratta di una consultazione elettorale “minore” rispetto ad...

Ballottaggi - affluenza in calo : al voto il 15 - 54%. Lega tenta l'exploit - timori M5S. Il Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : ROMA - Urne aperte da stamattina alle 7 fino alle 23: è stata del 15,54% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni comunali. Al primo ...

SONDAGGI ELEZIONI COMUNALI 2018/ Amministrative Ballottaggi : Piepoli - “M5s ha ancora vantaggio sulla Lega” : SONDAGGI ELEZIONI Amministrative 2018, i Ballottaggi delle COMUNALI: il bipolarismo è (ancora) vivo, in attesa del secondo turno. Caso-M5s che cala nelle intenzioni di voto(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 11:45:00 GMT)