Ballottaggi | M5s | Davide batte Golia

Ai Ballottaggi il centrodestra fa il pieno e il M5s si ridimensiona : (Immagine: pixabay) Domenica 10 giugno gli abitanti di 761 comuni erano andati alle urne per eleggere i rispettivi sindaci. Lega e centrodestra gioiscono, Pd a luci alterne con la vittoria al primo turno a Brescia e Trapani. Non in forma smagliante anche il Movimento 5 stelle, comunque in corsa per alcuni ballottaggi. I ballottaggi che si sono svolti domenica 24 giugno confermano il boom del centrodestra, aggravando non poco il già precario ...

Risultati Ballottaggi - diretta Elezioni Comunali 2018/ Ultime notizie - vince Lega-M5s : Toscana non è più rossa : diretta Ballottaggio Elezioni Amministrative 2018: Risultati Comunali e Ultime notizie. Affluenza: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno, trionfa il Centrodestra e crolla il Pd(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 08:25:00 GMT)

Ballottaggi a sorpresa in Sicilia. M5S perde Ragusa dopo 5 anni di governo - a Messina trionfa "SCateno" De Luca "contro la casta e le lobby" : Pronostici tutti ribaltati in Sicilia, dove nei tre capoluoghi al voto vincono i Ballottaggi gli outsider. Il M5s perde il Comune di Ragusa, che aveva amministrato negli ultimi cinque anni; Antonio Tringali è stato sconfitto da Giuseppe Cassì, ex giocatore di basket, appoggiato da liste civiche e da FdI, che ha capovolto il risultato del primo turno. Stessa sorte a Messina, dove Cateno De Luca, eletto deputato regionale con l'Udc e ...

Ballottaggi - avanza la Lega - M5S tiene. Il Pd cade nelle roccaforti : dalla Toscana all'Umbria : Prima era la Lega nord, ed era il partito della Padania. Da ieri, la Lega, si è conquistata sul campo l'eliminazione di quel nord dal proprio logo e si è aperta un'autostrada...

Risultato Ballottaggio Ragusa : sconfitta per il M5s - : Il nuovo primo cittadino è Giuseppe Cassì, sostenuto da liste civiche e FdI. Il partito pentastellato ha perso nell'amministrazione governata negli ultimi 5 anni. TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

Ballottaggi in Sicilia - M5S perde Ragusa. Il centrosinistra vince a Siracusa - l'Udc a Messina : Sorprese dai Ballottaggi in Sicilia . In base ai primi dati a Ragusa , il candidato sindaco del M5S Antonio Tringali è indietro di circa dieci punti rispetto al rivale Giuseppe Cassì, sostenuto da ...

Messina - Teramo : Risultati Elezioni/ Ballottaggio Comunali 2018 : M5s perde Ragusa - Rossi sindaco Brindisi : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:49:00 GMT)

Ballottaggi - cadono roccaforti rosse Massa - Pisa e Siena. Trionfo M5S ad Avellino e Imola : Storica tripletta del centrodestra in Toscana dove cadono le roccaforti rosse di Massa, Pisa e Siena. Al centrodestra va anche Terni, mentre il M5S trionfa a Imola e Avellino. Il Pd tiene Ancona....

Ballottaggi 2018 - risultati in diretta : Pisa e Massa al centrodestra - Avellino e Imola al M5s. A Terni vince la Lega : Le roccaforti rosse toscane di Pisa e Massa passano al centrodestra. I 5 stelle ce la fanno ad Avellino e Imola, ma non a Terni dove la spunta la Lega. Mentre lo scrutinio del secondo turno delle amministrative è ancora in corso, iniziano ad arrivare i primi risultati dai territori. Sono 75 i comuni sopra i 15mila abitanti che oggi sono tornati alle urne per scegliere il proprio sindaco: l’affluenza alle 23 si è fermata al 47 per cento, un ...

Ballottaggi - Centrodestra avanti a Massa e Pisa. M5S prende Avellino e Imola. Ancona al Pd - testa a testa a Siena : Centrodestra avanti a Massa, Pisa e Terni. testa a testa a Siena. Avellino e Imola al M5S. Il Pd tiene Ancona. Questi i primi dati che emergono dallo scrutinio dei voti ai Ballottaggi svoltisi oggi...