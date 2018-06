Ballottaggi Lombardia | Sondrio e Cinisello Balsamo al centrodestra

Ballottaggi - diretta elezioni comunali 2018/ Ultime notizie : in Lombardia al voto in 9 città : Ballottaggi , diretta elezioni comunali 2018 e Ultime notizie : le sfide per eleggere i sindaci con Lega e M5s rivali. Al voto 75 Comuni, di cui 14 capoluoghi di provincia(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 22:08:00 GMT)

Salvini in Lombardia 'Ora vinciamo ai Ballottaggi. E poi toccherà a Milano' : CINISELLO BALSAMO - Le signore anziane in maglietta azzurra disposte anche a fingere malori per arrivare in prima fila e strappare una foto con 'Matteo'. Lo chiamano tutti per nome, a Cinisello come a ...