Ballottaggi in Sicilia - M5S perde Ragusa. Il centrosinistra vince a Siracusa - l'Udc a Messina : Sorprese dai Ballottaggi in Sicilia . In base ai primi dati a Ragusa , il candidato sindaco del M5S Antonio Tringali è indietro di circa dieci punti rispetto al rivale Giuseppe Cassì, sostenuto da ...

Ballottaggi - in Sicilia affluenza in picchiata : alle 19 al 17 - 3% : Negli otto comuni Siciliani dove si vota per il Ballottaggio per l'elezione dei sindaci l'affluenza alle 19 è del 17,3%, in calo di 25,45 punti rispetto al primo turno , quando era stata del 42,75%, . ...

Brindisi - Ragusa - Teramo - Messina : Risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 : affluenza Sicilia in caduta : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:16:00 GMT)

Ballottaggi : affluenza cala in Sicilia : 13.32 Anche in Sicilia l'affluenza delle ore 12 ai Ballottaggi è in calo rispetto al primo turno. Il dato complessivo relativo agli 8 Comuni Siciliani dove si vota è dell'11,45% a fronte del 17.63% del 10 giugno con una diminuzione del 6.18%.

Sicilia : tre città al Ballottaggio - occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa (2) : (AdnKronos) – A Siracusa la sfida è tra il candidato del centrodestra Paolo Ezechia Reale, ex assessore nel 2014 nel governo Crocetta, e Francesco Italia, vice sindaco uscente. Elezioni, quelle di Siracusa, che hanno visto il centrodestra spaccarsi con tre candidati sindaci al primo turno: Reale, sostenuto da Forza Italia e Fdi, Fabio Granata candidato di DiventeràBellisima e Francesco Midolo di Noi con Salvini. Frattura che è costata ...

Sicilia : tre città al Ballottaggio - occhi puntati su Messina Ragusa e Siracusa : Palermo, 23 giu. (AdnKronos) – Sono tre i capoluoghi di provincia Siciliani, che domani, domenica 24 giugno, andranno al ballottaggio. occhi puntati su Messina, Ragusa e Siracusa dove nessun candidato è riuscito a superare al primo turno la soglia del 40% necessaria per l’elezione. Nella città dello Stretto, che nella sfida a sette del primo turno ha bocciato il sindaco uscente Renato Accorinti con solo il 14,21% dei voti, la partita ...