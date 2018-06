Ballottaggi | il successo della Lega e la crisi profonda del Pd

wired

: ?? Il centrosinistra perde a #SIENA e a #IMOLA: non era mai successo dalla costituzione della Repubblica. Perde anch… - you_trend : ?? Il centrosinistra perde a #SIENA e a #IMOLA: non era mai successo dalla costituzione della Repubblica. Perde anch… - Giorgiolaporta : Non è una semplice sconfitta ai #ballottaggi delle #elezioniamministrative2018 a #Siena, #Pisa, #Massa e #Terni: og… - GiovanniToti : Ancora un grande successo del centro destra ai ballottaggi. Ecco il mio commento al voto nel mio live su Facebook.… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Se vuole rinnovarsi, oggi, la politica deve pensarsi movimento, non più partito. È la lezione delle elezioni politiche del 4 marzo ribadita con forza daiin Toscana ed Emilia che hanno visto il crollo delle roccaforti rosse di Massa, Pisa e Siena che sono andate al centrodestra, e Imola e Avellino andate ai 5 Stelle. Qual è la differenza tra partito e movimento? Il primo è fatto di pochi in rappresentanza di molti, il secondo è fatto di tutti. Questo a livello ideale, ovviamente, perché sappiamo benissimo che i bagni di folla di Salvini e la presenza in rete del M5S, non significano per forza una diretta partecipazione dei cittadini/utenti alla politica, un ‘apertura totale alle decisioni che segnano l’agenda di n governo. Ma di certo li fa sentire più vicini e coinvolti. I partiti sono strutture più vecchie, gestite da gente che con la rete ha poca ...