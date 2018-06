Ballottaggi | il Pd travolto dal centrodestra in Toscana

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra Crollo Pd - travolto in Toscana e in Emilia Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Ballottaggi - Pd travolto in Emilia e Toscana. Bene Lega e Centrodestra - : Il Movimento 5 Stelle si afferma ad Avellino e Imola, ma perde Ragusa. Cadono le roccaforti rosse: Pisa, Siena e Massa passano al Centrodestra. Al centrosinistra Ancona e, a sorpresa, Brindisi. TUTTI ...

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra Il Pd viene travolto in Toscana e in Emilia Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani