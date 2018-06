Ballottaggi | il Pd perde Massa | Pisa | Siena Avellino e Imola ai 5 stelle |Tutti i dati

Amministrative 2018 - i risultati : il centrodestra avanza. Pd tiene Brescia ma perde Terni. M5s al Ballottaggio in 4 città : Il centrodestra avanza guidato dalla Lega ma non sfonda definitivamente al sud come ipotizzato alla vigilia. Il centrosinistra cala, riuscendo a staccare un biglietto per il ballottaggio in alcune roccaforti storiche dove un tempo le vittorie arrivavano di slancio. E perde una città importante come Terni dove al secondo turno se la vedranno il candidato della destra e quello del Movimento 5 stelle. Il partito di Luigi Di Maio appare in affanno e ...