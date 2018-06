Ballottaggi | ha votato il 47 | 61%

Ballottaggi comunali - alle 12 ha votato il 15 - 54% : alle 12 nei comuni impegnati nei Ballottaggi ha votato il 15,54% degli aventi diritto. Il dato è in notevole flessione rispetto al primo turno quando negli stessi comuni aveva votato il 19,31%. Il prossimo rilevamento alle 19.

Amministrative - il ritorno di Scajola : a Imperia è il più votato. Al Ballottaggi o sfiderà l’uomo di Toti : “Modello patacca” : Claudio Scajola è tornato. E al ballottaggio proverà a diventare per la terza volta sindaco della sua Imperia . L’ex ministro, infatti, è risultato l’aspirante primo cittadino più votato (con il 35,28 per cento), staccando nettamente il candidato ufficiale del centrodestra, l’architetto Luca Lanteri che si è fermato al 28,67. Sarà ballottaggio tutto a destra, quindi, fra il redivivo Scajola e l’uomo sostenuto dal ...

Imperia non tradisce Claudio Scajola - è il più votato e va al Ballottaggio : Il ritorno di Claudio Scajola. L'ex ministro, nella sua Imperia, di cui è già stato sindaco per due mandati, è risultato il più votato, staccando nettamente l'altro candidato del centrodestra, l'architetto Luca Lanteri, sostenuto dal 'Modello Toti', quello schieramento ampio che tiene insieme Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega e Area popolare che governa in Regione, a Genova, La Spezia e Savona.A Imperia, con lo ...