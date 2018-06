Ballottaggi - exploit Lega. Salvini esulta : più ci insultano più vinciamo : 'STORICHE vittorie della Lega in Comuni amministrati dalla sinistra da decenni: GRAZIE!!! Più la sinistra insulta, più i cittadini ci premiano. Prima gli italiani, io non mi fermo'. Così, su Facebook ...

Ballottaggi - seggi chiusi : spoglio in diretta. Affluenza in calo : 33 - 38% alle 19. M5S teme exploit Lega. Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : seggi chiusi per i Ballottaggi nei 75 Comuni, 14 dei quali capoluogo, e nel III municipio di Roma, chiamati al voto. Lo spoglio è cominciato alle 23, i risultati definitivi cominceranno a...

Ballottaggi - affluenza in calo : al voto il 15 - 54%. Lega tenta l'exploit - timori M5S. Il Pd prova a resistere nelle roccaforti rosse : ROMA - Urne aperte da stamattina alle 7 fino alle 23: è stata del 15,54% l'affluenza rilevata alle ore 12 in 67 dei 75 comuni chiamati alle urne per i Ballottaggi per le elezioni comunali. Al primo ...

Pisa - sarà Ballottaggio tra Conti e Serfogli : exploit Lega - dallo 0 - 35 al 25 per cento : A Pisa l'exploit della Lega è il grande elemento di novità delle elezioni comunali 2018. È ballottaggio tra Serfogli e Conti. Risultati elezioni Pisa Il nuovo sindaco di Pisa sarà...