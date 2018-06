Ballottaggi elezioni amministrative 2018 Risultati Comunali diretta | crollo Pd | trionfo

Elezioni comunali - disfatta Pd : persi 8 capoluoghi su 11 - la Toscana non è più rossa| Tutti i dati dei Ballottaggi : Da rossa a azzurra. In Toscana , con i risultati dei ballottaggi nei Comuni , si completa una rivoluzione politica inimmaginabile fino a pochi anni fa. Solo nel 2013, il centrosinistra governava ben 10 delle 11 città capoluogo della regione. Oggi, di città rosse, ne rimangono appena tre: Firenze e Prato , ...

Elezioni amministrative : crollo della sinistra nelle vecchie roccaforti - avanti Lega e centrodestra ai Ballottaggi : Le roccaforti rosse non esistono più. È il ballottaggio delle Elezioni amministrative a decretare la fine del predominio del centrosinistra anche in Emilia-Romagna e in Toscana. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola, finora governate dal Pd, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po’ dappertutto, ma soprattutto scalzano il centrosinistra in città storicamente rosse come Siena, Massa e Pisa. I ballottaggi conferma la ...