Ballottaggi | ecco come si sono comportati gli elettori di Lega e M5s

Elezioni - ecco tutti i risultati dei Ballottaggi : tracollo Pd nella Toscana rossa : Tre milioni di elettori chiamati al voto e una affluenza in calo rispetto al primo turno delle Elezioni comunali. Si è votato in un'unica giornata, dalle 7 alle 23, in 14 capoluoghi, Il 10 giugno, al primo turno, solo 6 dei 20 capoluoghi avevano chiuso la partita subito (Brescia e Trapani al centrosinistra; Vicenza, Treviso, Catania e Barletta al centrodestra). Quello di oggi era un piccolo test per Lega e M5S, che dovevano fare i conti con il ...

Elezioni - ecco tutti i risultati dei Ballottaggi : affluenza in calo : Tre milioni di elettori chiamati al voto e una affluenza in calo rispetto al primo turno delle Elezioni comunali. Si è votato in un'unica giornata, dalle 7 alle 23, in 14 capoluoghi, Il 10 giugno, al primo turno, solo 6 dei 20 capoluoghi avevano chiuso la partita subito (Brescia e Trapani al centrosinistra; Vicenza, Treviso, Catania e Barletta al centrodestra). Quello di oggi è un piccolo test per Lega e M5S, che devono fare i conti con il primo ...