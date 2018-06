Ballottaggi | Di Maio | a Imola e Avellino risultati straordinari

Ballottaggi - Di Maio esulta : «Vinciamo nei domini di Pci e Dc» : Analisi a caldo del vicepremier Luigi Di Maio che festeggia per Imola e Avellino. ' Imola e Avellino sono 5 stelle! Sono risultati straordinari in due città dove da 70 anni dominavano i partiti e gli ...

Governo - Di Maio e Salvini oggi al Colle : per il premier Ballottaggi o tra Conte e Sapelli : L'accordo sul premier è vicino ma ancora non c'è. Luigi Di Maio e Matteo Salvini si avviano al Colle su questo binario - il primo da Mattarella alle 16.30, il secondo alle...

Oggi Di Maio e Salvini al Colle. Per il premier Ballottaggi o tra Giuseppe Conte e Giulio Sapelli : Un comunicato diffuso dal Quirinale conferma che Oggi pomeriggio ci sarà il nuovo giro di consultazioni che dovrebbe far nascere il nuovo governo tra Lega e M5S. Le due delegazioni andranno separate al Colle: il capo dello Stato ha convocato i cinquestelle alle 16.30 e i leghisti alle 18. La delegazione pentastellata si presenterà con i due cap...

Di Maio : "Voto a luglio sarà un Ballottaggi o" | Martina : lui e Salvini irresponsabili : Mattarella ha proposto due alternative ai partiti: un esecutivo a tempo guidato da personalità neutrali (pronto a lasciare in caso di un accordo politico tra i partiti) o nuove elezioni già in estate (pur avvertendo dei pericoli che comporterebbe, a partire dal probabile aumento dell'Iva)

Governo - Di Maio : “Renzi e Berlusconi hanno sabotato tutto per rimettersi insieme”. “Nuovo Voto? Ballottaggio tra noi e Salvini” : “Io non ce l’ho con Mattarella ce l’ho con questi partiti che l’hanno messo in queste condizioni. Noi abbiamo lavorato per cinquantacinque giorni per un Governo politico che rispettasse il voto degli elettori il più possibile ed invece ci ritroviamo ancora una volta a parlare di governi tecnici, di scopo: qui c’è un serio problema politico rappresentato da Renzi e Berlusconi che vogliono ancora una volta uno di quei ...