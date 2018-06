Ballottaggi | Di Battista | “Il Pd è morto Ad ucciderlo è stato il suo atteggiamento

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) “Il Pd è. Adnon sono stati i Franceschini, le Boschi, i Renzi o i Gentiloni. Costoro sono ‘comparse’ già finite nell’oblio. Adl’profondamente ‘borghese’ ed anti-popolare che ha dimostrato in questi anni. Pensavano di cavarsela con qualche diritto civile”. Alessandro Di, ex deputato M5s e ancora punto di riferimento del Movimento 5 stelle, è intervenuto con un post su Facebook per commentare i risultati dei. Ed è tornato ad attaccare il Partito democratico: “Quante volte li abbiamo sentiti dire: ‘ma noi abbiamo fatto le unioni civili‘ etc, etc. Sia chiaro, io reputo i diritti civili fondamentali ma oggi servono più che mai quelli economici e sociali”. “Personalmente sono molto felice di questo tracollo”, ha continuato. “Ho combattuto la loro ...