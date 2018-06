Ballottaggi Comunali | esulta Salvini | ' Storiche vittorie della Lega'

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : i risultati dei Ballottaggi alle Elezioni Comunali (25 giugno) : ULTIME NOTIZIE di oggi , ultim'ora : primi risultati per i ballottaggi alle Elezioni Comunali . Mondiali, torna a ruggire la Colombia: 3-0 alla Polonia (25 giugno 2018)(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 05:55:00 GMT)

Risultati Ballottaggi - elezioni Comunali 2018/ Ultime notizie in diretta - i dati cambiano lo scenario politico : diretta ballottaggi o elezioni Amministrative 2018 : Risultati Comunali e Ultime notizie . Come si vota, affluenza ed exit poll: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 02:15:00 GMT)

IMOLA - ANCONA - SONDRIO : RISULTATI ELEZIONI 2018/ Ballottaggi Comunali : Scajola 'batte' Toti ad Imperia : Imperia , IMOLA , ANCONA : RISULTATI ELEZIONI 2018 . Ballottaggi comunali : Scaramellini del Centrodestra nuovo sindaco di SONDRIO , ad ANCONA in vantaggio il centrosinistra(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 01:04:00 GMT)

TERNI - AVELLINO : RISULTATI ELEZIONI 2018/ Ballottaggi Comunali : Pisa e Siena al Cdx - crollo Pd in Toscana : Pisa , Siena , RISULTATI ELEZIONI 2018 : Ballottaggi comunali , Alessandro Latini del Cdx sindaco di TERNI , sorpresa Vincenzo Ciampi dell'M5s ad AVELLINO .(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:51:00 GMT)

Messina - Teramo : Risultati Elezioni/ Ballottaggi o Comunali 2018 : M5s perde Ragusa - Rossi sindaco Brindisi : Messina , Ragusa , Brindisi e Teramo : Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018 . Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:49:00 GMT)

RISULTATI Ballottaggi - DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2018/ Ultime notizie : i dati definitivi sui sindaci eletti : DIRETTA BALLOTTAGGI o ELEZIONI Amministrative 2018 : RISULTATI COMUNALI e Ultime notizie . Come si vota, affluenza ed exit poll: le sfide nei 75 Comuni al secondo turno(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 00:23:00 GMT)

Imperia - Imola - Ancona : risultati elezioni 2018/ Ballottaggi Comunali : Sondrio al Centrodestra : Imperia , Imola , Ancona : risultati elezioni 2018 . Ballottaggi comunali : Scaramellini del Centrodestra nuovo sindaco di Sondrio , ad Ancona in vantaggio il centrosinistra(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:51:00 GMT)

Affluenza Ballottaggi Elezioni Comunali 2018/ Risultati Amministrative diretta : percentuale definitiva - è calo : Affluenza Ballottaggi Elezioni Amministrative 2018 : Risultati e dati in diretta delle Comunali dal sito del Viminale. Come andò il primo turno e tutte le affluenze nei capoluoghi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 23:49:00 GMT)

AFFLUENZA Ballottaggi Comunali 2018/ Elezioni Amministrative - diretta risultati : proiezione finale 47-51% : AFFLUENZA BALLOTTAGGI Elezioni Amministrative 2018 : risultati e dati in diretta delle COMUNALI dal sito del Viminale. Come andò il primo turno e tutte le affluenze nei capoluoghi(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 22:22:00 GMT)

Ballottaggi elezioni comunali - affluenza in calo : 33 - 38% alle ore 19 : 19.30 - I dati dall' affluenza delle 19.00 sono arrivati e confermano il calo già emerso dopo l' affluenza delle ore 12.00. A poche ore dalla chiusura dei seggi si è recato a votare soltanto il 33,38% degli aventi diritto, mentre alla stessa ora al primo turno la percentuale era stata del 42,82%.Questo il dettaglio dei comuni: ACQUAVIVA DELLE FONTI (BA): 42,09 ( affluenza ore 19) - 47,42 (Primo Turno) ADRIA (RO): 34,69 - 39,05 ALTAMURA (BA): ...

Sondaggi Elezioni Comunali 2018/ Ballottaggi Amministrative : Centrodestra cresce ancora - M5s sotto il 30% : Sondaggi Elezioni Amministrative 2018 , i Ballottaggi delle Comunali : il bipolarismo è ( ancora ) vivo, in attesa del secondo turno. Caso-M5s che cala nelle intenzioni di voto(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 21:00:00 GMT)

TERNI - PISA - SIENA : RISULTATI Ballottaggi O 2018/ Elezioni comunali : caos immigrati ‘sconfigge’ astensione : PISA , SIENA , TERNI e III Municipio: RISULTATI BALLOTTAGGIO . comunali 2018 : in Toscana il centrosinistra riuscirà a difendere le sue roccaforti? E a Roma sarà alleanza M5s-Lega contro il Pd?(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:37:00 GMT)

IMPERIA - IMOLA - SONDRIO : RISULTATI Ballottaggi O 2018/ Elezioni Comunali Ancona : crollo voti al 29% : IMPERIA , SONDRIO , Ancona , IMOLA : RISULTATI BALLOTTAGGIO 2018 , Elezioni Comunali 2018 . A rischio diverse roccaforti di sinistra. Guerra fraticida per il centrodestra in Liguria. (Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:18:00 GMT)

Brindisi - Ragusa - Teramo - Messina : Risultati Ballottaggio/ Elezioni Comunali 2018 : affluenza Sicilia in caduta : Messina, Ragusa, Brindisi e Teramo: Risultati Ballottaggio per le Elezioni Comunali 2018. Tutte le sfide per diventare sindaco e l'elezione del consiglio comunale. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 20:16:00 GMT)