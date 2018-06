Ballottaggi | Berlusconi | ' Vince centrodestra plurale' - Di Maio | ' Risultati M5s

Ballottaggi - Berlusconi : serve rinnovamento anche di Forza Italia : 'Quello che vince - aggiunge - è un centrodestra plurale, nel quale nessuna Forza politica è autosufficiente: a un buon risultato della Lega si accompagna infatti un'ancora più forte affermazione di ...

Ballottaggi elezioni amministrative 2018 - Berlusconi : “Forza Italia si deve rinnovare” : Silvio Berlusconi commenta i risultati dei Ballottaggi delle elezioni amministrative che si sono tenuti ieri: da una parte rivendica la vittoria del centrodestra, affermando che nessuna forza è autosufficiente; dall'altra sostiene la necessità di un rinnovamento di Fi. E attacca il M5s: "Rimane marginale nel governo locale, il successo delle elezioni politiche si conferma frutto di un voto di reazione e di protesta emotiva".Continua a leggere

Ballottaggi delle Comunali - Silvio Berlusconi non può ridere : Claudio Scajola sindaco a Imperia - la vendetta : 'Ho vinto da solo contro il resto del mondo, il modello Imperia dev'essere un esempio per il Paese', ha esultato il nuovo sindaco assestando un colpo non da poco anche allo stesso Toti, che fin'ora ...

Matteo Salvini va ad Arcore. Con Berlusconi il punto su Def e Ballottaggi : Breve e cordiale incontro oggi pomeriggio ad Arcore tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini per discutere della politica economica, del Def, delle misure su occupazione e lavoro e dei prossimi ballottaggi di domenica che vedono il centrodestra unito per vincere le sfide nelle città. Lo si apprende da fonti azzurre.Domani in aula, al Senato e alla Camera, arriva la risoluzione di maggioranza al Def che, secondo le ultime indiscrezioni, ...

CAOS CENTRODESTRA/ Morto Berlusconi - è Ballottaggio Tajani-Renzi... : Salvini è al governo, Berlusconi all'opposizione, la Meloni si astiene. Uniti si vince, dicevano. Il CENTRODESTRA non esiste più, in realtà il successore c'è. MARA MALDO(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 06:01:00 GMT)GOVERNO CONTE-BIS/ La rivincita di Mattarella su M5s e Lega, int a L. GhelfiCHI SONO DAVVERO M5S & LEGA?/ "Vi racconto il mondo gialloverde visto da vicino", di G. Sapelli