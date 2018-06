Ballottaggi 2018 – Diviso | commissariato | litigioso | ciò che resta del Pd consegna la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 giugno 2018) Da ieri la Toscana rossa non esiste più. Il tanto temuto 0 a 3 in una sera è diventato realtà: il Pd nella (ex) Regione rossa d’Italia perde in un solo colpo Pisa, Massa e Siena subendo così il sorpasso storico del centrodestra che adesso in Toscana governa più capoluoghi di provincia del centrosinistra (7 a 3). In tutti e tre idi ieri si scontravano centrodestra (a trazione leghista) e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle arrivato terzo al primo turno a fare da ago della bilancia. E alla fine l’alleanza gialloverde a livello nazionale potrebbe aver spinto il centrodestra alla vittoria finale. Le sconfitte più cocenti per il Pd sono state proprio quelle di Pisa e Siena, entrambe governate dal centrosinistra da più di cinquant’anni: sotto la Torre pendente è stato eletto sindaco il direttore del Consorzio Agrario Michele Conti che ha battuto 52,3 a 47,7% l’ex Assessore ...