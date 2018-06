Ballottaggi 2018 | comuni minori | la ‘rossa’ Cinisello Balsamo alla Lega | centrosinistra

Ballottaggi elezioni comunali 2018 : risultati e sindaci eletti : Nei Ballottaggi del secondo turno delle amministrative il PD subisce una dura sconfitta, in particolare perdendo alcune storiche roccaforti in Toscana. La Lega traina il centrodestra, vero vincitore anche di di questo secondo turno. Il Movimento 5 Stelle, fra gli sconfitti del primo turno, perde Ragusa ma acquista Avellino.Continua a leggere

Ballottaggi 2018 - Calenda : “Superare il Pd - subito #fronterepubblicano”. Martina frena : “Ok ripensare - ma ricostruire” : Alla fine sulle macerie fumanti del Partito Democratico si aprì il dibattito. “Navigazione a vista sta portando il centro sinistra all’irrilevanza proprio quando l’Italia ne avrebbe più bisogno – scrive su Twitter Carlo Calenda , ex ministro ed esponente Pd, all’indomani dei Ballottaggi per le comunali – ripensare tutto: linguaggio, idee, persone, organizzazione. Allargare e coinvolgere su un nuovo manifesto. Andare oltre il Pd. ...

Ballottaggi 2018 – Diviso - commissariato - litigioso : ciò che resta del Pd consegna la Toscana al centrodestra : Da ieri la Toscana rossa non esiste più. Il tanto temuto 0 a 3 in una sera è diventato realtà: il Pd nella (ex) Regione rossa d’Italia perde in un solo colpo Pisa, Massa e Siena subendo così il sorpasso storico del centrodestra che adesso in Toscana governa più capoluoghi di provincia del centrosinistra (7 a 3). In tutti e tre i Ballottaggi di ieri si scontravano centrodestra (a trazione leghista) e centrosinistra, con il Movimento 5 Stelle ...