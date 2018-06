Badminton | Giochi del Mediterraneo 2018 | i doppi parlano francese | sconfitte le coppie

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : BRONZO MILIARE! Strobl-Osele riscrivono la storia - primo podio di sempre per l’Italia! : Il Badminton italiano regala una bellissima medaglia di BRONZO al forziere azzurro dei Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, ha vinto la finale che valeva il gradino più basso del podio. Pochi minuti fa Lukas Osele e Kevin Strobl, numero uno del tabellone, hanno battuto i lusitani Duarte Anjo e Bernardo Atilano, numero due, in rimonta. La coppia ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : storico bronzo nel Badminton! 3 medaglie sicure nella scherma. A breve il nuoto… : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi lunedì 25 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : fuori in semifinale Osele-Strobl nel doppio maschile : Il Badminton italiano potrebbe portare una medaglia di bronzo nel forziere azzurro ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, ha perso in semifinale e domani pomeriggio giocherà per il gradino più basso del podio. Pochi minuti fa Lukas Osele e Kevin Strobl, numero uno del tabellone, sono stati nettamente superati dai transalpini Thom Mark Gicquel e ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : fuori ai quarti Rosario Maddaloni nel singolare maschile : Si dimezza la pattuglia italiana del Badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: resta in gara soltanto la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del seeding di doppio maschile, dopo l’eliminazione di Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile. Nel singolare maschile Maddaloni è stato battuto nei quarti dal turco Muhammed Ali Kurt, che si è imposto con il punteggio di 18-21, 19-21. Nel ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : in semifinale Osele-Strobl - ai quarti Rosario Maddaloni : Terminata la prima giornata di eliminatorie del Badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: restano in corsa gli azzurri teste di serie, Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile, e la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del tabellone di doppio maschile. Nel singolare maschile Giovanni Greco ha iniziato dai sedicesimi, battendo l’algerino Mohamed Amine Guelmaoui con il punteggio di ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Speranze riposte in Rosario Maddaloni e Garino-Iversen : Ben nutrita la truppa azzurra del Badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Ben nutrita la truppa azzurra del Badminton che si appresta ad affrontare i Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: in Spagna il volano italiano conterà ben otto rappresentanti. Certamente la terra iberica vedrà il meglio che il movimento azzurro può offrire in questo momento: in singolare, sia maschile che femminile, sono presenti i numeri uno e due del nostro Paese, mentre in doppio sono state selezionate le due coppie numero uno d’Italia. ...