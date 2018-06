Backstage del concerto dei Nomadi | 55 anni alla Darsena di Rimini 24 giugno Io c’ero e

Obiettivo Protezione - nel Backstage del concerto di Intesa Sanpaolo si racconta la giovane promessa della robotica Valeria Cagnina : Sulla schiena ha scritto 'dreamer', 'sognatrice'. Il futuro, per lei, è un mondo fatto di nuove tecnologie e robot, e 'i giovani devono essere...

Uomini e Donne/ Tina Cipollari e i segreti del Backstage : le rivelazioni di Gianni Sperti (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gianni Sperti racconta i segreti del backstage del programma e fa delle rivelazioni su Tina Cipollari: "Ecco cosa fa"(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 07:05:00 GMT)

Shade : guarda in anteprima il Backstage del videoclip di “Amore a prima insta” : Una vera chicca The post Shade: guarda in anteprima il backstage del videoclip di “Amore a prima insta” appeared first on News Mtv Italia.

Mentana e il video Backstage dello 'scoop' sul Governo Conte : "Casalino si è scusato" : L'ufficio stampa del M5S, Rocco Casalino, invia un sms a Enrico Mentana in diretta per ufficializzare di fatto la nascita del Governo politico gialloverde in piena #MaratonaMentana di giovedì 31 maggio (qui la diretta e attenzione dal minuto 2.04.09). Fin qui nulla di sostanzialmente strano: le fonti servono a questo (e sono queste).prosegui la letturaMentana e il video backstage dello 'scoop' sul Governo Conte: "Casalino si è scusato" ...

Bleu de Chanel - nel Backstage del nuovo spot di Steve McQueen - : Attente all' uomo Bleu che torna a farsi vivo. Questa volta più sicuro di sé, maturo, evoluto. È Gaspard Ulliel , l'attore francese , protagonista di film come Saint Laurent, È solo la fine del mondo e Hannibal Lecter , testimonial della fragranza maschile Bleu de Chanel dal 2010. Più concentrato come la nuova versione della fragranza che rappresenta, Bleu Parfum, è diretto nel nuovo film , ...

Il documentario sugli Afterhours su Sky Arte il 1° maggio con il Backstage del Forum di Assago : Il documentario sugli Afterhours su Sky Arte ci porta direttamente nel dietro le quinte del Mediolanum Forum di Assago dove il 10 aprile si è tenuto il concerto per i 30 anni di carriera del gruppo guidato da Manuel Agnelli. Il concerto è stato preparato in una sala prove messa in piedi all'interno del palasport alle porte di Milano, nella quale il gruppo ha organizzato il live che ha raccolto oltre 10000 persone sotto il palco nel quale si ...

Taylor Swift : nel Backstage del Reputation Tour ci sarà una stanza speciale dove incontrerà i fan : Ecco a te la Rep Room ! The post Taylor Swift: nel backstage del Reputation Tour ci sarà una stanza speciale dove incontrerà i fan appeared first on News Mtv Italia.

Con il BIT del Primo Maggio vinci il Backstage del concerto : Per celebrare la festa dei lavoratori Atac ha realizzato 100 mila BIT (Biglietto integrato a tempo) dedicati al concerto del Primo Maggio. I titoli sono in vendita da ieri in tutte le biglietterie Atac e consentiranno di partecipare all’estrazione di dieci pass per accedere al backstage del tradizionale evento musicale a Piazza San Giovanni. I BIT Serie […]