Baby hair | come gestirli

dilei

: Chiedo per un amico: i baby hair sulla fronte sono segno di impellente calvizia? - gianpino : Chiedo per un amico: i baby hair sulla fronte sono segno di impellente calvizia? - authenticjeon : hfjfkfjcjdjd im soft for baby kookoo's hair :(((((((((((((( - hnllza : Odio tantissimo i miei baby hair perché la coda viene male , ma non ci penso neanche a scendere di casa con i capelli sciolti e 29 gradi :(( -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Isono quei capelli corti e sottili, generalmente all’estremità delle tempie o sotto la nuca. A causa della loro sottigliezza diventa veramente difficilee dargli una forma che sia in linea con l’acconciatura scelta. Inon sono un argomento di discussione solo nostro: anche tra le star c’è chi li accetta e li sfoggia con piacere e chi invece da sempre cerca di combatterli con più o meno successo. Una star fan dei suoiè Jennifer Lopez, che non li nasconde mai ma li acconcia, specialmente quando raccoglie i capelli in una coda o uno chignon. Anche Megan Markle sfoggia con fierezza i suoi, visibili specialmente quando porta la riga di lato o acconciature raccolte. Una star che invece non sopporta i suoiè Kim Kardashian che per risolvere il problema è ricorsa al laser, soluzione cui si è pentita quando si è resa ...