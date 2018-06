Avvenia | Efficienza energetica | l’Industria il settore più attivo

meteoweb.eu

: RT @AvveniaEnergia: [...] l’ #energiarinnovabile può generare sempre più posti di lavoro e non riguarda solo l’ #ambiente: ha la capacità d… - luigi_mic : RT @AvveniaEnergia: [...] l’ #energiarinnovabile può generare sempre più posti di lavoro e non riguarda solo l’ #ambiente: ha la capacità d… - fabersantelli : RT @AvveniaEnergia: [...] l’ #energiarinnovabile può generare sempre più posti di lavoro e non riguarda solo l’ #ambiente: ha la capacità d… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) «si conferma ilmaggiormente sensibile nell’intraprendere azioni di efficientamento energetico, traendone un immediato beneficio economico e allo stesso tempo contribuendo al miglioramento dell’ambiente». Sono queste le valutazioni del centro studi, società del gruppo Terna che si occupa di servizi energetici per il sistema produttivo e per il terziario nazionale, a margine della recente presentazione del 7° rapporto annuale sull’dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. «I risultati del 2017 sono estremamente importanti e meritano una riflessione ulteriore: dei 5,8 milioni di titoli di(‘certificati bianchi’) emessi in Italia, quelli rilasciati in ambito industriale ammontano a 3,6 milioni, ovvero quasi due terzi del totale (62%). Il ricorso crescente ad ...