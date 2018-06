Autorizzato lo sbarco a Pozzallo del cargo danese Alexander Maersk | a bordo 113 migranti

fanpage

: Migranti, autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco: “Finisce il lor… - fattoquotidiano : Migranti, autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco: “Finisce il lor… - maespo69 : RT @fattoquotidiano: Migranti, autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco: “Finisce il loro i… - bellalilli16 : RT @fattoquotidiano: Migranti, autorizzato lo sbarco dei 113 migranti bloccati sulla nave al largo di Pozzallo. Sindaco: “Finisce il loro i… -

(Di lunedì 25 giugno 2018) Lodell'imbarcazione, con a113soccorsi in mare, è statodal Viminale, come reso noto dal sindaco della città siciliana. Ilè rimasto per quattro giorni al largo della Sicilia in attesa dell'autorizzazione per poter approdare in un porto italiano.