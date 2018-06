Autobomba a Limbadi | 6 fermi della Dda nel clan Mancuso

Limbadi - “a un mese dall’Autobomba nessun intervento. Sia data la scorta alla madre di Matteo Vinci” : “La mia assistita corre un pericolo imminente di morte”. L’avvocato Giuseppe De Pace rilancia l’appello per Rosaria Scarpulla, la madre che il 9 aprile scorso ha visto saltare in aria con un’autobomba suo figlio Matteo Vinci. Un attentato in cui è rimasto gravemente ferito anche il marito della donna, Francesco Vinci, che da un mese è ancora ricoverato al centro grandi ustioni di Palermo. Scarpulla era seduta al fianco del suo avvocato che, ...