Auto finisce fuori strada sulla Variante del Ferro | guard rail la trafigge da parte a

Latina - Auto esce di strada e finisce nel canale : morta una ragazza - grave l'amica : Una ragazza è morta e una sua amica è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Latina, in via della Striscia, in una zona rurale della città. La Lancia Y ...

Perde il controllo della moto e finisce contro le Auto in sosta : centauro in ospedale : Incidente nel tardo pomeriggio di giovedì a Fornace Zarattini. Un motociclista di circa 30 anni, che stava percorrendo via Faentina da San Michele verso Ravenna, all'altezza del bar Coffee House ...

Si sente male - perde il controllo dell’Auto e finisce nel fosso : uomo morto sul colpo : Incidente mortale a Leini, nel Torinese. Lorenzo Benedetto, 68 anni, stava percorrendo via Lonna quando dopo aver accusato un malore ha perso il controllo della sua Fiat Punto. . Lo schianto è avvenuto intorno alle 14 in...

Verona - Auto finisce in un fossato : muore ragazzo di 17 anni - feriti altri 4 giovanissimi : Un ragazzo di 17 anni, Leonardo Bissoli, è morto dopo essere rimasto coinvolto in un incidente a Cerea, in provincia di Verona. Viaggiava a bordo di una macchina, guidata da un 19enne, che è uscita fuori strada e finendo in un fossato. feriti altri 3 giovani ma non sarebbero in pericolo di vita.Continua a leggere

Neopatentato sbanda - l'Auto finisce nel fosso : muore 17enne - feriti altri tre ragazzi : VERONA - Un ragazzo di 17 anni è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto a Cerea. Il ragazzo era a bordo di un'auto guidata da un 19enne di Bovolone sulla quale ...

Incidente ad Agropoli - Autocarro finisce in una scarpata : ferito il conducente : Approfondimenti Incidente a Baronissi, auto contro moto: centauro ferito 11 giugno 2018 Tragedia sfiorata, questo pomeriggio, sulla via Del Mare , che collega Agropoli con Santa Maria di Castellabate ,...

Auto rotola dal ponte di clivio Artemisio e finisce sulle rotaie FOTO : Automobilista ferita, ma non è grave. Sul posto una decina di mezzi di soccorritori. La donna è rimasta a lungo nella vettura

Finisce fuori strada con l'Auto a Lucignano - ferito un 67enne. Attivato Pegaso : Incidente stradale a Lucignano poco dopo le 13 di oggi. Un'auto Finisce fuori strada. Si tratta del secondo sinistro del genere della giornata . E' stato Attivato anche l'elisoccorso Pegaso per ...

Ancona - Apecar finisce contro un’Auto : morto il conducente del motocarro : Il drammatico schianto nella serata di giovedì lungo la statale 76 tra Jesi e Monsano, nella provincia di Ancona. La vittima è il conducente dell'Apecar, un romeno di cinquantatré anni residente a Monsano. Ferita, ma non in gravi condizioni, la persona alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente.Continua a leggere

Venezia - Auto con a bordo papà e due figlie finisce fuori strada : grave la più piccola : Una Audi A6 SW è uscita fuori strada per cause ancora in via di accertamento mentre percorreva l'A4 in direzione Milano. Il bilancio è di 3 feriti: si tratta di un uomo e delle sue due figlie minorenni. Una di loro, la più piccola, è in gravi condizioni all'ospedale di Padova. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.Continua a leggere

L’Auto si ribalta e finisce fuori strada : Enzo muore a 21 anni : L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada statale 89 che collega Apricena a San Severo, nel Foggiano, ed è costato la vita al giovane Enzo Sacco. La sua vettura ha sbandato e si è capovolta più volte senza lasciargli scampo.Continua a leggere

L'Auto si ribalta e finisce fuori strada - ventunenne muore nel Foggiano : APRICENA , Foggia, - Un giovane di 21 anni di Apricena, Enzo Saccone , è morto in un incidente stradale avvenuto, per cause in corso di accertamento, sulla statale 89, nel Foggiano. Il 21enne era alla ...

Finisce fuori strada con l'Auto nell'Oristanese - muore un giovane - Sardiniapost.it : Un giovane di Gonnoscodina è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio verso le 17 nei pressi d i Simala . Secondo la prima ricostruzione, il giovane del quale non è stata ancora resa ...