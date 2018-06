Australia | una partita di calcio femminile viene sospesa per l' invasione di un canguro

LIVE Italia-Australia - Nations League Volley in DIRETTA : impegno ostico - sarà una battaglia : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per la Nations 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ...

LIVE Italia-Australia - Nations League Volley in DIRETTA : impegno ostico - sarà una battaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Australia, match valido per la Nations 2018 di Volley maschile. A Seoul (Corea del Sud) gli azzurri scenderanno in campo per affrontare gli ostici canguri in un match determinante per le nostre ambizioni di qualificazione alla Final Six: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rincorrere gli atti conclusivi e giocarsi il tutto per tutto settimana prossima nella tappa conclusiva di ...

L'Australia potrebbe rendere obbligatoria per legge una backdoor nei telefoni - : ABC News Australia riferisce che la mossa è l'ultima di una serie che in tutto il mondo vede contrapposte le forze dell'ordine con big del mondo IT come Apple, questione balzata nelle prime notizie ...

Australia : spettacolare acrobazia di una balena a pochi metri da un’imbarcazione [VIDEO] : Esperienza indimenticabile per un gruppo di turisti durante un tour per l’osservazione delle balene a Port Macquaire, Australia: un incredibile video ha catturato il momento in cui una megattera irrompe sulla scena, esibendosi in una spettacolare acrobazia a pochi metri dall’imbarcazione in cui viaggiavano i turisti. La giovane balena, realizzando di avere un pubblico in attesa con videocamere già pronte, ha deciso di sfoggiare le proprie ...

La nuova teoria dei terrapiattisti : 'L'Australia è una bufala - non esiste' : Diffondete la verità nel mondo: l'Australia non esiste, è solo una copertura per nascondere uccisioni a sangue freddo di oltre 100mila persone. Non è giusto, e noi non lo accetteremo mai. Lottate per ...

Australia : vince alla lotteria per ben due volte in una settimana : Quello di vincere alla lotteria è il sogno un po' di tutti i comuni mortali. Il sogno ricorrente di quanti ripongono nel gioco le speranze di dare una svolta in positivo, almeno economicamente, alle loro esistenze. Quanto accaduto ad un quarantenne Australiano però è qualcosa di unico che supera anche la fantasia del più inguaribile degli ottimisti. Un cittadino Australiano di Sydney infatti per ben due volte, a distanza di poco meno di una ...

Australia : Wade Island - l’isola in vendita che costa meno di una casa in città [GALLERY] : 1/5 ...

Strage in un casale in Australia : uccisi una madre e i suoi 4 bambini autistici : Sette corpi immersi nel sangue, uccisi a colpi di arma da fuoco. Una scena macabra quella che si è trovata di fronte stamattina la polizia di Osmington, tranquillo paesino Australiano alle porte di Margaret River, sulla West Coast.Il ritrovamento è avvenuto in un casolare in mezzo alla foresta, di proprietà di Cindy e Peter Miles, dove gli agenti si erano precipitati dopo una telefonata arrivata all'alba da un collaboratore ...

Australia - morto il ragno più vecchio del mondo : ucciso dalla puntura di una vespa : È morto per una puntura di vespa il ragno più anziano al mondo: una femmina di 43 anni di Gaius villous, scoperta nel 1974 nell'Australia sud-occidentale, nella riserva di North Bangulla, e da allora studiata nel suo ambiente naturale col nome di 'numero 16'...