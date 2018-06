Atp Queen' s Club Championships | Kyrgios simula atti osceni e viene multato

Atp QUEEN'S - Cilic - che rimonta su Djokovic! È festa croata : Venendo alla cronaca, entrambi si presentavano alla finale con statistiche invidiabili al servizio, eppure i primi turni di battuta sono faticosi per entrambi: Nole annulla una palla break nel terzo ...

Atp Queen’s – Novak Djokovic è in finale! Il tennista serbo piega Chardy e prenota la sfida con Cilic : Novak Djokovic è il secondo finalista dell’ATP del Queen’s: il tennista serbo batte Chardy in due set e prenota la sfida contro Cilic Novak Djokovic stacca il pass per la finale del Queen’s. Il tennista serbo, scivolato attualmente fuori dalla top 20 mondiale (22°), ha avuto la meglio in semifinale sul francese Chardy, sconfitto in due set con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Domani Djokovic si giocherà le sue chance in finale ...

Atp Queen’s – Cilic batte Kyrgios : due durissimi tie-break valgono l’accesso in finale : Marin Cilic è il primo finalista dell’ATP del Queen’s: il tennista croato supera Nick Kyrgios dopo due durissimi tie-break Il weekend si avvicina e il torneo del Queen’s volge verso la conclusione. Il primo finalista del torneo britannico è Marin Cilic. Il tennista croato, attualmente numero 6 del ranking mondiale maschile, è riuscito a battere Nick Kyrgios dopo 1 ora e 29 minuti, portandosi a casa due set, entrambi vinti al tie-break con il ...

Atp Queen's - Cilic-Kyrgios la prima semifinale : LONDRA - Giornata di quarti di finale al Fever-Tree Championships, torneo ATP 500 con un montepremi di 1.983.595 euro in corso sui campi in erba dello storico Queen's Club di Londra, uno dei ...

Atp Queen’s – Murray - un anno dopo… Il ritorno è con sconfitta : Nick Kyrgios trionfa in tre set : Nick Kyrgios batte in tre set Andy Murray, dopo il lungo stop il tennista inglese torna sull’erba di Londra: rientro con sconfitta per l’ex numero uno Andy Murray dopo il complicato infortunio all’anca, che l’ha tenuto fuori dai campi per circa un anno, è tornato a giocare. Grande attesa c’era per il rientro dell’inglese in gara, il quale ha però rimediato una sconfitta contro il temibile Nick Kyrgios. Nel ...

Atp Queen’s – Dzumhur fa gol! Il tennista bosniaco scivola e finisce letteralmente in rete [VIDEO] : Damir Dzumhur protagonista di una goffa caduta durante l’ATP del Queen’s: il tennista bosniaco scivola e finisce sotto la rete Che sfortuna per Damir Dzumhur! Il tennista bosniaco è stato protagonista di un episodio divertente, ma nel quale poteva farsi davvero male. Nel corso del match contro Dimitrov, Dzumhur è scivolato finendo addirittura sotto la rete! Per fortuna solo un po’ di paura, ma niente di grave: il tennista si è ...

Atp Queen’s – Esordio ok per Novak Djokovic : sull’erba londinese Nole lascia a Millman solo 3 game : Novak Djokovic bagna il suo Esordio al Queen’s con una vittoria: il tennista serbo supera agilmente l’australiano Millman Basta poco più di un’ora a Novak Djokovic per trovare la prima vittoria della sua stagione su erba. Il tennista serbo, impegnato nell’Esordio al Queen’s, ha battuto l’australiano Millman in 2 set. Djokovic, attualmente scivolato fuori dai migliori 20 al mondo (22° ATP) si è imposto con il punteggio di 2-6 / 1-6. Negli ottavi ...