Atletica | Tortu Voglio andare ancora più veloce

Atletica - Tortu Strada in discesa - voglio andare ancora più veloce : Credo molto nella staffetta perché uno sport individuale diventa sport di squadra'. E si lavora anche sui 200 metri: 'Ma Filippo deve capire bene questa specialità perché adesso entra troppo veloce ...

Atletica - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

Atletica - Tortu : 'Punto a nuovo record a ogni gara' : 'Non ho un tempo preciso in testa ma certamente non mi fermo qua dopo il record italiano. Punto a fare il mio personale in ogni gara a cui partecipo, già dalla prossima. Mi piacerebbe migliorarmi agli ...

Atletica - Luiss festeggia il record di Tortu : 'Nostro studente batte Mennea' : ... le strade chiuse e i bus deviati 15 giugno 2018 'Chi va piano..' gioca e sul serio: ecco lo scudetto di calcio 'camminato' 12 giugno 2018 Il 23 giugno a Roma torna la 'Notte Bianca dello Sport' 12 ...

Atletica. Storico record per Filippo Tortu : 100 metri in 9.99 - ha superato Mennea : Filippo Tortu ha fatto storia, con i suoi 100 metri in soli 9.99 conquistati a Madrid, ha strappato a Mennea il record dei 10.01 raggiunto a Città del Messico 4 settembre 1979. L'atleta sardo-...

Atletica - Filippo Tortu : l'italiano più veloce di sempre sui 100 metri : Un'altra promessa italiana dell'Atletica leggera [VIDEO], forse più di una semplice promessa. Il giovanissimo velocista Filippo Tortu, classe 1998, brianzolo di origine sarda, la sera di venerdì 22 giugno al meeting di Madrid è riuscito a correre i 100 metri in meno di 10 secondi 9.99 con vento +0.2 battendo dopo quasi 40 anni il primato stabilito da Pietro Mennea. Grazie a questo eccellente risultato, Filippo Tortu si è guadagnato il titolo di ...

Atletica - Filippo Tortu : l'italiano più veloce di sempre sui 100 metri : Un'altra promessa italiana dell'Atletica leggera, forse più di una semplice promessa. Il giovanissimo velocista Filippo Tortu, classe 1998, brianzolo di origine sarda, la sera di venerdì 22 giugno al meeting di Madrid è riuscito a correre i 100 metri in meno di 10 secondi (9.99 con vento +0.2) battendo dopo quasi 40 anni il primato stabilito da Pietro Mennea. Grazie a questo eccellente risultato, Filippo Tortu si è guadagnato il titolo di terzo ...

Atletica - Filippo Tortu : “Il record ha un sapore particolare. Un successo costruito su allenamenti diversi dagli altri in Italia” : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’Atletica? Due giorni fa a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10? (9?99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10?01 di Città del Messico, datato 1979. Una prestazione sensazionale che brianzolo ha così raccontato, intervistato dalla ...

Atletica - cori e applausi a Malpensa per Filippo Tortu : “Il record? Lo sognavo da anni - ma non è stata un sorpresa” : “È stata una emoziona unica. Più che battere il record di Mennea è stato bello condividere la gioia di aver abbattuto il muro dei 10 secondi con la mia famiglia e il mio staff che mi hanno seguito a Madrid”. Queste le parole di Filippo Tortu all’arrivo a Malpensa dopo aver battuto il record sui 100 metri di Pietro Mennea. “Era un tempo che sognavo da anni. Non è stata una sorpresa perché nelle gare precedenti mi ero molto ...

Atletica - Tortu e il 9'99 : "Con papà rivoluzioniamo lo sprint italiano" : e scarpe le ha ritrovate. Venerdì sera a Madrid, nella concitazione del post-9'99, Filippo Tortu si era diretto all'antidoping scalzo. Flavio Di Giorgio, il preparatore, ha impedito che il nuovo ...

Atletica : Alex Del Piero esalta Tortu : “Grazie a tutti!!”. Gioia e riconoscenza che corre veloce anche sui social targata Filippo Tortu in arrivo in Italia a Malpensa dopo la storica impresa del record italiano sui 100 metri piani (9”99) che va a migliorare il primato di Pietro Mennea. Davvero tanti i complimenti e gli attestati di stima social per le emozioni regalate ieri al meeting di Madrid dall’azzurro e tra questi anche quelli dell’ex capitano ...

Atletica : fenomeno Tortu - record mio ma Mennea resta mito : Non hanno dubbi in proposito, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, e il Comandante Generale della Guardia di Finanza, gen.Giorgio Toschi, che hanno subito fatto pervenire le ...

Atletica - Tortu 'Agli Europei può succedere di tutto'. Il padre allenatore 'E nato per correre' : Dal padre allenatore al campionissimo che stabilì a Roma, nel 1960, due primati del mondo , ma nei 200 metri, . Anche Salvino Tortu e Livio Berruti tornano sull'impresa di Filippo, che a Madrid ha ...

Atletica - Tortu il padre allenatore 'E nato per correre'. Berruti 'In lui mi rivedo' : ROMA - Dal padre allenatore al campionissimo che stabilì a Roma, nel 1960, due primati del mondo , ma nei 200 metri, . Salvino Tortu e Livio Berruti tornano sull'impresa di Filippo, che a Madrid ha abbattuto , primo italiano a riuscirci, il muro dei 10 secondi sui 100 metri correndo in 9.99 ...