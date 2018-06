Atletica | Lyles vince i 100m in 9 88

Atletica - Diamond League Eugene 2018 : Noah Lyles vola in 19.69 - Barshim a 2.36 - Coleman ventoso - risposta Semenya : A Eugene (USA) si è disputata la quarta tappa della Diamond League 2018 di Atletica leggera. Ultimo appuntamento oltreoceano prima del ritorno in Europa e del Golden Gala di Roma previsto giovedì 31 maggio. 200 METRI (maschile) – Strepitosa prestazione di Noah Lyles che vola in 19.69. Il 20enne statunitense ha sfruttato al meglio i 2 m/s di vento a favore e diventa così il nono atleta di sempre capace di correre un tempo di questo ...