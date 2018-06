Atletica - Filippo Tortu : l'italiano più veloce di sempre sui 100 metri : Un'altra promessa italiana dell'Atletica leggera, forse più di una semplice promessa. Il giovanissimo velocista Filippo Tortu, classe 1998, brianzolo di origine sarda, la sera di venerdì 22 giugno al meeting di Madrid è riuscito a correre i 100 metri in meno di 10 secondi (9.99 con vento +0.2) battendo dopo quasi 40 anni il primato stabilito da Pietro Mennea. Grazie a questo eccellente risultato, Filippo Tortu si è guadagnato il titolo di terzo ...

Atletica - Filippo Tortu : “Il record ha un sapore particolare. Un successo costruito su allenamenti diversi dagli altri in Italia” : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’Atletica? Due giorni fa a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10? (9?99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10?01 di Città del Messico, datato 1979. Una prestazione sensazionale che brianzolo ha così raccontato, intervistato dalla ...

Atletica - cori e applausi a Malpensa per Filippo Tortu : “Il record? Lo sognavo da anni - ma non è stata un sorpresa” : “È stata una emoziona unica. Più che battere il record di Mennea è stato bello condividere la gioia di aver abbattuto il muro dei 10 secondi con la mia famiglia e il mio staff che mi hanno seguito a Madrid”. Queste le parole di Filippo Tortu all’arrivo a Malpensa dopo aver battuto il record sui 100 metri di Pietro Mennea. “Era un tempo che sognavo da anni. Non è stata una sorpresa perché nelle gare precedenti mi ero molto ...

Tortu frantuma record Mennea / Atletica - la gioia di Filippo per il primato in 9"99 : orgoglioso per l'Italia : Atletica, Tortu frantuma record Mennea. Nuovo primato italiano al Meeting di Madrid: 9''99 sui 100 metri. Le ultime notizie: terzo bianco sotto i 10 secondi, record battuto dopo 39 anni(Pubblicato il Sat, 23 Jun 2018 12:02:00 GMT)

Chi è Filippo Tortu - il campione di Atletica che ha battuto il record di Pietro Mennea : A trentanove anni di distanza dal tempo realizzato dalla "Freccia del Sud", l'atletica leggera italiana riscrive la sua storia grazie all'impresa del ventenne atleta lombardo di origini sarde: un ragazzo come tutti gli altri, con le stesse passioni di molti suoi coetanei ma con la dinamite nelle gambe.Continua a leggere

Filippo Tortu - uno sprazzo di luce nel buio dell’Atletica italiana : Semplicemente fantastico. Come definire Filippo Tortu ed il suo incedere sulla pista d’atletica? Ieri a Madrid, il 20enne delle Fiamme Gialle è entrato nella storia dello sport italiano: primo uomo a coprire la distanza dei 100 metri al di sotto dei 10″ (9″99), mettendo in cantina un certo Pietro Mennea e quel 10″01 di Città del Messico, datato 1979. L’Italia ha un nuovo campione? Forse sì ma non può e non deve ...

Atletica - chi è Filippo Tortu? Il fenomeno che fa sognare l’Italia e batte Mennea : il 9.99 dei record - tra sogni e speranze : Il nuovo mito dello sport italiano, l’icona dell’Atletica leggera contemporanea, un 20enne già capace di diventare leggenda, un fulmine che ci ha destati da un lungo torpore e che ci ha proiettato verso terre inesplorate. Il primo italiano capace di scendere sotto i 10” sui 100 metri, il primo azzurro in grado di cancellare lo storico 10.01 di Pietro Mennea, il ragazzo che in una notte è riuscito a scavalcare una leggenda ...

Filippo Tortu nella storia dell'Atletica : battuto il record di Mennea : Per la cronaca la batteria dei 100 metri è stata vinta dal cinese Bingtian Su che ha fatto fermare il tempo con un ottimo 9'91.

Atletica - Filippo Tortu : terzo bianco sotto i 10”! Dopo Lemaitre e Guliyev - l’impresa epocale dell’italiano : Filippo Tortu ha firmato una vera e propria impresa che segna la storia dell’Atletica leggera, ha confezionato un numero leggendario che rimarrà per sempre negli annali. A 39 anni di distanza dal 10.01 di Pietro Mennea, finalmente un italiano riesce ad abbattere il muro dei 10 secondi sui 100 metri. Il 20enne è stato semplicemente sublime a Madrid, il 22 giugno 2018 sarà una data per sempre impressa su tutti i libri della Regina degli ...

Atletica - nuovo record italiano di Filippo Tortu : battuto il precedente di Pietro Mennea : Dieci secondi, anzi un centesimo in meno, di corsa tutti d’un fiato, gli occhi socchiusi sul traguardo e spalancati sul cronometro, per convincersi di aver riscritto la storia dello sport italiano e non solo. In un certo senso di tutto il Paese, perché Pietro Mennea è stato davvero qualcosa in più che un semplice atleta, un eroe italiano, entrato nella memoria collettiva di generazioni e generazioni. Oggi Filippo Tortu, un ragazzino di 20 anni ...

Atletica - IL MURO E’ CADUTO! Filippo Tortu sfreccia sotto i 10 secondi! Impresa epocale - battuto il record di Mennea! : Ci sono giorni che segnano uno spartiacque nella storia, segnano un prima e un dopo. Momenti in cui i muri di frontiere apparentemente invalicabili vengono finalmente abbattuti. E’ il destino che muta, assumendo contorni diversi, intriganti e tutti da scoprire. Il nome di Filippo Tortu verrà ricordato per sempre nel mito dello sport italiano. Il primo atleta azzurro capace di abbattere la fatidica soglia dei 10 secondi netti nei 100 metri. ...

Atletica - IL MURO E’ CADUTO! Filippo Tortu sfreccia sotto i 10 secondi! Impresa epocale - battuto il record di Mennea! : Ci sono giorni che segnano uno spartiacque nella storia, segnano un prima e un dopo. Momenti in cui i muri di frontiere apparentemente invalicabili vengono finalmente abbattuti. E’ il destino che muta, assumendo contorni diversi, intriganti e tutti da scoprire. Il nome di Filippo Tortu verrà ricordato per sempre nel mito dello sport italiano. Il primo atleta azzurro capace di abbattere la fatidica soglia dei 10 secondi netti nei 100 metri. ...

Atletica - Filippo Tortu si scalda con un super 10.04! Alle 21.15 per infrangere la barriera dei 10 secondi : La serata che può riscrivere la storia dell’Atletica leggera italiana è incominciata con un 10.04 corso in batteria. Filippo Tortu sogna di diventare il terzo bianco a infrangere il muro dei 10 secondi sui 100 metri e vuole riscrivere i primati di Pietro Mennea. Per il momento stampa il terzo miglior tempo della sua giovane carriera, eguagliando la prestazione del Golden Gala di Roma e arrivando a un solo centesimo dal suo personale (10.03 ...

Atletica - Filippo Tortu : “In allenamento vado più forte di Roma e Savona. Oggi può cadere il muro dei 10”” : Sembra essere arrivato il grande giorno, quello che può riscrivere la storia dell’Atletica italiana. Oggi, infatti, Filippo Tortu sarà impegnato nei 100 metri nel meeting di Madrid e le sensazioni sembrano essere quelle giuste per poter puntare al record italiano della distanza regina: possono cadere il muro dei 10” e quel primato storico timbrato Pietro Mennea. La condizione dell’atleta 20enne: “Sto molto bene. ...