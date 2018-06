ATLETICA Atletica 85 Faenza amplia il team tecnico con Goni | Pasini e Valtieri

(Di lunedì 25 giugno 2018) 'Lo sport è una parte irrinunciabile del mio benessere," dice Debora "soprattutto se fatto in buona compagnia, ora che ho rincontrato Ilariae Ilaria Casadio, anche loro ex atlete, con le quali ...

ATLETICA - Tortu Voglio andare ancora più veloce : Credo molto nella staffetta perché uno sport individuale diventa sport di squadra". E si lavora anche sui 200 metri: "Ma Filippo deve capire bene questa specialità perché adesso entra troppo veloce ... : Credo molto nella staffetta perché uno sport individuale diventa sport di squadra". E si lavora anche sui 200 metri: "Ma Filippo deve capire bene questa specialità perché adesso entra troppo...

ATLETICA - Tortu Strada in discesa - voglio andare ancora più veloce : Credo molto nella staffetta perché uno sport individuale diventa sport di squadra'. E si lavora anche sui 200 metri: 'Ma Filippo deve capire bene questa specialità perché adesso entra troppo veloce ... : Credo molto nella staffetta perché uno sport individuale diventa sport di squadra'. E si lavora anche sui 200 metri: 'Ma Filippo deve capire bene questa specialità perché adesso entra troppo...

ATLETICA - Filippo Tortu : “Non mi fermo - voglio fare un record in ogni gara. Sono motivato per gli Europei” : Venerdì scorso Filippo Tortu è entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni. Tortu guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ... : Venerdì scorsoè entrato nella storia dello sport italiano, diventando il primo atleta azzurro in grado di abbattere il muro dei 10 secondi nei 100 metri. Il 20enne lombardo ha fatto registrare al Meeting di Madrid il nuovo primato italiano in 9?99, battendo di 2 centesimi il precedente di Pietro Mennea che resisteva da 39 anni.guarda però già avanti e non vuole certo accontentarsi di questo risultato, ma con la grinta ...

ATLETICA - Tortu : 'Punto a nuovo record a ogni gara' : 'Non ho un tempo preciso in testa ma certamente non mi fermo qua dopo il record italiano. Punto a fare il mio personale in ogni gara a cui partecipo, già dalla prossima. Mi piacerebbe migliorarmi agli ... : 'Non ho un tempo preciso in testa ma certamente non mi fermo qua dopo ilitaliano. Punto a fare il mio personale ingara a cui partecipo, già dalla prossima. Mi piacerebbe migliorarmi agli ...

ATLETICA - Luiss festeggia il record di Tortu : 'Nostro studente batte Mennea' : ... le strade chiuse e i bus deviati 15 giugno 2018 'Chi va piano..' gioca e sul serio: ecco lo scudetto di calcio 'camminato' 12 giugno 2018 Il 23 giugno a Roma torna la 'Notte Bianca dello Sport' 12 ... : ... le strade chiuse e i bus deviati 15 giugno 2018 'Chi va piano..' gioca e sul serio: ecco lo scudetto di calcio 'camminato' 12 giugno 2018 Il 23 giugno a Roma torna la 'Notte Bianca dello Sport' 12 ...

ATLETICA. Storico record per Filippo Tortu : 100 metri in 9.99 - ha superato Mennea : Filippo Tortu ha fatto storia, con i suoi 100 metri in soli 9.99 conquistati a Madrid, ha strappato a Mennea il record dei 10.01 raggiunto a Città del Messico 4 settembre 1979. L'atleta sardo-... ha fatto storia, con i suoi 100in soliconquistati a Madrid, ha strappato aildei 10.01 raggiunto a Città del Messico 4 settembre 1979. L'atleta sardo-...