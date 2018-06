ATCHOO | serie animata dal 27 giugno su Rai Gulp

superguidatv

(Di lunedì 25 giugno 2018) Una nuovaper le vacanze è, cartoon made in toscana in onda su RaiIn che cosa si trasformerà Teo la prossima volta? Lo scoprirà chi seguirà le avventure di!, una nuovatutta italiana su un bambino di 9 anni con una caratteristica particolare: quando prova una forte emozione starnutisce e si trasforma in un animale. Ma non riuscendo a controllare i propri starnuti e nemmeno a prevedere in quale animale si trasformerà, Teo finirà spesso nei guai. Cartoon ideato e coprodotto da Cartobaleno Ideata e coprodotta da Cartobaleno, primatv nata dalla creatività del piccolo studio d’animazione mugellano, insieme a Rai Ragazzi, allo Studio Campedelli di Milano e a quello indiano Cosmos, la! ha già conquistato Spagna, Stati Uniti, America Latina, Cina e India.comedy diretta da Andrea Castellani Unacomedy,in 2D ...