Astronomia | nuove osservazioni dell’asteroide Vesta con SPHERE

(Di lunedì 25 giugno 2018) Seduta tra Marte e Giove, la fascia principale degli asteroidi è piena di corpi rocciosi e di detriti. Nonostante la sua natura frammentata, la massa totale contenuta nella cintura è considerevole – circa il quattro per cento di quella della Luna! La maggior parte di questa massa è contenuta in due corpi distinti: si stima che Cerere, un pianeta nano rappresenti un terzo della massa della cintura, e che l’asteroidene detenga circa il nove per cento.è raffigurato qui.è stato recentemente osservato con lo strumento/ZIMPOL sul Very Large Telescope (VLT) dell’ESO – l’immagineè mostrata a sinistra, con una vista sintetica derivata dai dati spaziali mostrati a destra per il confronto. Lo strumento(Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch) è un potente strumento per scoprire pianeti e per fotografarli. ...