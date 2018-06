Aspirapolvere robot a confronto | da 220 a 1000 euro

wired

(Di lunedì 25 giugno 2018) Iottengono sempre più consensi. Il motivo è l’indubbia comodità di un elettrodomestico wireless totalmente automatizzato che pulisce la casa da solo, senza bisogno di essere conodotto, manovrato o sorvegliato. La cosa più preziosa per l’uomo è il tempo, e uno strumento che assicura più tempo libero non ha prezzo. Si fa per dire: ihanno un prezzo, eccome, ma il costo elevato è spesso giustificato dall’alta performance che offrono, dalla sofisticatezza tecnologica e dall’intelligenza che li rende veri e proprio operatori domesticiizzati più che dei semplici. Abbiamo scelto cinque differentiper cinque fasce di prezzo, in modo da avere un panorama completo. Abbiamo così testato alcuni tra i vacuum cleanerpiù performanti in commercio: il Dyson 360 Eye, il Neato botvac D7 connected, il Samsung Powerbot, ...