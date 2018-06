Ascolti tv | la Rai travolta ancora da Mediaset

Ascolti TV | Domenica 24 giugno 2018. Polonia-Colombia su Italia 1 al 25%. Rai 1 10.8% - Canale 5 7.4% : Polonia - Colombia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.038.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5 L’Uomo che vide l’Infinito ha raccolto davanti al video 1.432.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 Cattive gemelle ha catturato l’attenzione di 1.389.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Polonia-Colombia ha intrattenuto 4.903.000 spettatori con il 25% di share e a seguire Tiki Taka Russia ne ha ...

Ascolti TV | Domenica 24 giugno 2018. Polonia – Colombia su Italia 1 al 25%. Rai 1 10.8% - Canale 5 7.4% : Polonia - Colombia Su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone ha conquistato 2.038.000 spettatori pari al 10.8% di share. Su Canale 5 L’Uomo che vide l’Infinito ha raccolto davanti al video 1.432.000 spettatori pari al 7.4% di share. Su Rai2 Cattive gemelle ha catturato l’attenzione di 1.389.000 spettatori (6.7%). Su Italia 1 Polonia – Colombia ha intrattenuto 4.903.000 spettatori con il 25% di share e a seguire Tiki Taka Russia ...

Ascolti TV | Sabato 23 giugno 2018. Germania-Svezia svetta con il 32.5% - Cavalli di Battaglia 12.6%. Tiki Taka 12.2%. Ascolti settimana : Rai1 (13.9%) batte Italia1 (13.3%) e Canale 5 (12.7%) : Tiki Taka Russia Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.888.000 spettatori pari al 12.6% di share. Su Canale 5 la commedia Ti Va di Ballare? ha raccolto davanti al video 1.340.000 spettatori pari all’8% di share. Su Rai2 Fratelli di Sangue ha interessato 934.000 spettatori pari al 5.2% di share. Su Italia 1 la partita Germania-Svezia ha intrattenuto 5.690.000 spettatori con il 32.5% (pre e post partita nel complesso: ...

Tutto Può Succedere 3 leader negli Ascolti e su RaiPlay : un errore la programmazione estiva? : Un errore di valutazione da parte della Rai? I fan di Tutto può Succedere 3 non possono far altro che chiederselo oggi alla luce del successo ottenuto dal debutto della nuova stagione della fiction. La Paranthood italiana ha preso il via ieri sera con la prima puntata della nuova stagione che, vogliamo sottolinearlo, arriva in tv dopo due settimana in "box set" su RaiPlay. I risultati per la famiglia Ferraro sono stati davvero sorprendenti ...

Ascolti tv - Mediaset mette KO la Rai : i Mondiali (senza Balalaika) hanno la meglio : Dopo un venerdì sera che aveva visto vincere le reti Mediaset, seppur con qualche tentennamento e con la rivincita della Rai in...

Rai e Raiplay Down/ Streaming e tv oscurata : alle critiche si risponde con Ascolti al top! : Rai e Raiplay Down, Streaming e televisione oscurata: perchè non si vedono? Ultime notizie, problemi tecnici per televisione del servizio pubblico italiana(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 11:20:00 GMT)

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...

Ascolti Tv - Domenica 10 Giugno 2018 : I Bastardi di Pizzofalcone in replica 11.8% 2 - 3 mln - Rai 1 - - il GP del Canada su TV8 11.5% - Non è l'... : ... share 11.5% , la diretta del Gran Premio del Canada, in onda dalle 20.04 alle 22.02, ha interessato 776.000 spettatori con il 3.9% su Sky Sport F1 e 511.000 con 2.6% su Sky Sport 2 , . Nove , Top ...

Ascolti TV | Sabato 9 giugno 2018. Cavalli di Battaglia 15% - Una Moglie Bellissima 10.6%. I dati della settimana : Canale 5 (15.7%) batte Rai1 (15.4%) : Cavalli di Battaglia: Gigi Proietti Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 2.378.000 spettatori pari al 15% di share. Su Canale 5 la commedia Una Moglie Bellissima ha raccolto davanti al video 1.944.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Chi ha rubato la mia vita? ha interessato 1.578.000 spettatori pari all’8.3% di share mentre NCIS New Orleans ha raccolto .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Jurassic ...

ORA O MAI PIÚ - RAI 1/ Boom di Ascolti : Massimo Di Cataldo e Lisa i preferiti anche del web (prima puntata) : La prima puntata di Ora o mai più è stata seguita da 4.730.000 spettatori pari al 25% di share: esordio con il botto per Amadeus e i contanti 'dimenticati'.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 17:50:00 GMT)

Ascolti tv - la Rai dà filo da torcere a Canale 5 : Michelle Hunziker non molla : Buoni gli Ascolti di Rai Uno registrati nella serata di ieri 7 giugno per ‘Pino è’, il concerto-tributo per Pino...

Ascolti tv - tonfo Rai : Bonolis annienta lo speciale Petrolio : Il ritorno di Duilio Giammaria in prima serata con il suo "Petrolio", su Rai 1, non è stato dei migliori. La puntata speciale dedicata all'inchiesta sul traffico illegale di opere d'arte non è...