Arrestato gambiano fedele all' Isis Sono soldato di Dio

Terrorismo - Arrestato cittadino gambiano : “Addestrato nei campi della Libia per uccidere. Pronto a colpire” : Era stato addestrato nei campi della Libia per colpire. Per portare a termine azioni terroristiche, usare armi da fuoco, esplosivi, coltelli, e uccidere con gli automezzi. Si chiama il gambiano arrestato nei giorni scorsi dalla sezione antiTerrorismo della Procura di Napoli. Indagini della Digos e dei Ros coordinate dal pm Gianfranco Scarfò, il decreto di fermo è statao convalidato dal gip. Sillah Osman, 34 anni, bloccato nei giorni scorsi, era ...

Terrorista gambiano Arrestato : si indaga su possibili complici : Nell'hotel di Pozzuoli dove era ospitato Alagie Touray, sono stati trovati quaderni, appunti e un numero di cellulare arabo. Un mese fa aveva chiamato una utenza libica, il suo presunto contatto con i ...

Napoli - Arrestato per terrorismo 21enne gambiano : Aggiornamento ore 12:00 - In conferenza stampa il procuratore di Napoli Giovanni Melillo e il capo della Polizia Franco Gabrielli hanno spiegato che l'uomo arrestato fuori da una moschea di Licola si chiama Alagie Touray, ha 21 anni ed era sbarcato il 22 marzo 2017 a Messina con altri 600 migranti. Da un anno era ospitato nel centro di accoglienza di Pozzuoli e non aveva ancora ottenuto l'asilo politico per cui aveva fatto richiesta. Per lui ...

