Aria di Festa 2018

Inaugurata Aria di Festa : il San Daniele conquista Diletta Leotta - la conduttrice il Friuli : 'Aria di Festa è una vetrina dell'eccellenza agroalimentare, un esempio di promozione di un settore che è volano per tutto il comparto turistico regionale' . Così l'assessore alle Risorse ...

Daks presenta la collezione Primavera/Estate 2019 : Aria di festa per i 125 anni del brand [GALLERY] : Daks celebra quest’anno i 125 dalla sua fondazione, e la collezione Primavera-Estate 2019 è ricca di connotazioni che esprimono il desiderio di festa Il brand rappresenta l’essenza più esclusiva dell’eleganza inglese e da diversi anni è presente sulle passerelle milanesi attualizzando stagione dopo stagione le proprie collezioni e conferendo a queste un twist contemporaneo, pur conservando quel DNA per cui è diventato riconoscibile ...

Nigeria - sei bambine imbottite di esplosivo vengono fatte saltare in Aria a una festa. 31 morti : L'attentato è stato compiuto da Boko Haram in una festa organizzata per la fine del ramadan. I terroristi hanno utilizzato sei bambine di età comprese tra i 7 e gli 11 anni.Continua a leggere

Nigeria - sei bambine imbottite di esplosivo vengono fatte saltare in Aria a una festa. 31 morti : Nigeria, sei bambine imbottite di esplosivo vengono fatte saltare in aria a una festa. 31 morti L’attentato è stato compiuto da Boko Haram in una festa organizzata per la fine del ramadan. I terroristi hanno utilizzato sei bambine di età comprese tra i 7 e gli 11 anni.Continua a leggere L’attentato è stato compiuto da […] L'articolo Nigeria, sei bambine imbottite di esplosivo vengono fatte saltare in aria a una festa. 31 morti ...

Un caso di Dengue ad Avenza - scatta la disinfestazione straordinAria : Carrara, 8 giugno 2018 - Allarme febbre Dengue ad Avenza . scatta la disinfestazione straordinaria in tutta l'area tra viale Galilei, via Campo D'Appio, via Mulazzo e l'Aurelia. La decisione è stata ...

A Collegno torna da domani la festa del VolontAriato : Saranno giornate dense di avvenimenti con interventi a tema, giochi e spettacoli per intrattenere, senza tralasciare la zona gastronomica e la musica live. La festa avrà inizio giovedì 7 giugno dalle ...

XIII edizione Festa del VolontAriato : Negli eventi preparatori avremo conferenze, concerti, dibattiti e spettacoli teatrali ispirati al tema del territorio come risorsa. Nei due giorni in piazza ci saranno esibizioni di ballo, sport , ...

Ad Arezzo è tempo di “Back to ‘68” - cinquantenario della festa dell’antiquAriato : Dal 1 giugno fino a domenica 3 giugno si viaggia nel tempo e si tornano a respirare le atmosfere che caratterizzarono i giorni in cui nacque la manifestazione, così come racconta la gallery di fotografie d’epoca, curata dal Foto club “La Chimera”, allestita nelle scale mobili che portano al centro storico. Ad Arezzo è tempo di “Back to ‘68”, la grande festa a tema che nasce per celebrare il cinquantesimo compleanno della Fiera Antiquaria. Alle ...

Festa del Fatto - Stefano Feltri con MAria Cecilia Guerra e Pasquale Tridico parlano di reddito di cittadinanza. Rivedi l’evento : E’ terminata domenica sera la Festa del Fatto Quotidiano che si è svolta al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Uno degli ultimi appuntamenti è stato dedicato a uno dei temi più dibattuti nella lunga campagna elettorale: “reddito di cittadinanza, questo sconosciuto” con Maria Cecilia Guerra, Pasquale Tridico e Stefano Feltri (che ha pubblicato per Paper First il libro reddito di cittadinanza, come, ...

La festa di MAria Santissima delle Grazie a Chiaramonte Gulfi : Giornate intense di festa a Chiaramonte Gulfi in onore di Maria Santissima delle Grazie. Mercoledì pomeriggio il tradizionale "cuncursu".

“Tutto il mio amore”. Giulia De Lellis - la confessione davanti a MAria De Filippi. La romana torna in studio e il pubblico è tutto per lei. I fan in festa : la voce è sicura : Se la notizia venisse confermata avrebbe l’effetto di una bomba. La voce, per la verità, si rincorreva da qualche giorno e ora ha preso a circolare più forte che mai. Negli studi Mediaset ne sono convinti. A chiederlo, del resto, sono i fan ai quali difficilmente Maria De Filippi non presta orecchio. Giulia De Lellis, la corteggiatrice più amata degli ultimi anni, potrebbe essere la nuova tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante si è ...

Roma - il libro di MAria Pia Cappello diventa una festa da 'regine' : Un vero e proprio evento cultural-artistico mondano, con musica, poesia, coreografie, brindisi e una grande torta tricolore sormontata di fragoline di bosco. La scrittrice esperta d'arte Maria Pia ...

'Festa di Trieste' a giugno nel nome di MAria Teresa : Idea delle tre associazioni che chiedono l'intitolazione di Ponterosso all'imperatrice Scelto il primo del mese, data della Patente di libera circolazione concessa nel 1717

Fiera di Padova : oggi festa della mamma in CampionAria - lunedì saggi scolastici - test drive elettrici - un’ora di luna park gratis : festa della mamma festeggiata oggi alla Fiera Campionaria di Padova con alcune speciali iniziative: come l’evento mamma facciamo l’orto! curato per l’intera giornata al padiglione 5 nell’ambito delle Fattorie didattiche della Regione Veneto dall’esperto di orticoltura didattica e urbana Emilio Bertoncini di Lucca, che nei suoi insegnamenti ai bambini coinvolgerà anche le mamme facendo realizzare orticelli di ceci, arachidi, mais in ...