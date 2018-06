Arabia Saudita-Egitto 2-1 | Mondiali 2018 | Salem al 95′ punisce Salah e compagni

L’Arabia Saudita conclude i suoi Mondiali di Russia 2018 con una vittoria contro l’Egitto : le IMMAGINI più belle del match : L’Arabia Saudita conclude la sua avventura ai Mondiali di Russia 2018 con una vittoria sull’Egitto Si concludono con una vittoria i Mondiali di Russia 2018 della Arabia Saudita. Il match valido per il terzo turno della fase a gironi tra la squadra di Salah e quella di Al-Sahlawi è termina con il risultato di 2-1. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo L’Arabia Saudita conclude i suoi Mondiali di Russia 2018 con una ...

Mondiali 2018 - Uruguay da urlo : netto successo contro la Russia e primo posto del girone : Arabia Saudita all'ultimo respiro contro l'Egitto

Mondiali 2018 - Arabia Saudita-Egitto 1-1 : le pagelle. Salah chiude con un gol - El Hadary miracoloso. Bene Al-Faraj : Arabia SAUDITA Al-Mosailem 6: non può nulla sul gol di Salah, bravo nel finale a sventare l’occasione di Kahraba Al-Burayk 6: una buona gara sulla destra dove si limita più a difendere che ad attaccare Osama Hawsawi 5,5: partecipa per due volte ai buchi centrali che lanciano Salah per due volte davanti al portiere. Per il resto una buona gara sull’inconcludente Mohsen Motaz Hawsawi 5,5: vale lo stesso discorso fatto per il compagno ...

Arabia Saudita-Egitto 0-1 La Diretta Salah apre le marcature : Partita inutile ai fini della classifica quella della Volgograd Arena tra Arabia Saudita ed Egitto. Per entrambe le compagini il Mondiale russo è già finito ed in palio resta solo l'onore di non ...

Mondiali Russia 2018 - Arabia Saudita-Egitto tra faraoni e finti Salah : le immagini più belle dei tifosi [GALLERY] : Arabia Saudita ed Egitto sono già fuori dai giochi dei Mondiali di Russia, ma lo spettacolo sugli spalti della Volgograd Arena non manca I match tra Arabia Saudita-Egitto ed Uruguay-Russia inaugurano il terzo turno della fase a gironi dei Mondiali di Russia 2018. La partita che si sta disputando alla Volgograd Arena, tra la squadra di Salah e quella di Al-Deayea, vede le due squadre impegnate già fuori dagli ottavi di finale della competizione ...

Parte l'avventura dell'Italia di Mancini con l'Arabia Saudita: Balotelli out. Roberto Mancini fa il debutto sulla panchina azzurra in campo neutro

Tra Arabia Saudita e Qatar c'è un problema - anche - di diritti tv : Simon Chadwick, professore di economia sportiva all'università di Salford, ha chiamato in causa la Fifa: "Deve prendere posizione, deve essere risoluta, anche perché è stata aperta una questione ...

Tra Arabia Saudita e Qatar c'è un problema (anche) di diritti tv : C'è un problema di diritti televisivi tra Arabia Saudita e Fifa e in mezzo c'è beIN Sports, la sezione sportiva di beIN Media Group (Qatar), fino al 2014 controllata di Al Jazeera. E questo è un problema per la Fifa in quanto i canali beIN Sports, tra le altre cose, trasmettono, in Medio Oriente e N

