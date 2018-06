Apre in Europa un negozio di merchandise Blizzard

Ue - Europarlamento Apre procedura contro Ungheria : rischio sanzioni : La commissione Libertà civili del Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che chiede agli Stati membri di attivare la procedura di sanzioni contro l'Ungheria, accusata di violazioni dello ...

Ue - Europarlamento Apre procedura contro Ungheria : rischio sanzioni : Ue, Europarlamento apre procedura contro Ungheria: rischio sanzioni Ue, Europarlamento apre procedura contro Ungheria: rischio sanzioni Continua a leggere L'articolo Ue, Europarlamento apre procedura contro Ungheria: rischio sanzioni proviene da NewsGo.

Terremoto : a Norcia riApre il ristorante Europa : La città di Norcia da oggi ritrova, 20 mesi dopo la grande scossa del 30 ottobre, lo storico ristorante dell’Hotel Europa che da adesso si chiamerà “Nemo”, riprendendo il soprannome del fondatore dell’hotel, Alessandro Allegrini. Viene riaperto in una delle strutture realizzate per la delocalizzazione delle attivita’ commerciali, nella zona di Porta Ascolana. “E’ un giorno importante. Abbiamo deciso ...

Europa Apre al rialzo. Piazza Affari in lieve calo : Teleborsa, - Si avvia in timido rialzo la seduta finanziaria delle borse europee , mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. C'è grande attesa per l'incontro a ...

Borsa : Europa Apre in calo - Londra -0 - 5% : ANSA, - MILANO, 14 GIU - Le Borse europee aprono in calo. Parigi segna un -0,59% con il Cac 40 a 5.420 punti. Francoforte registra un -0,66% con il Dax a 12.806 punti. Londra è a -0,50% con il Ftse ...

Germania : incendio Europa-Park - parco riApre oggi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Borsa : Europa Apre positiva - Parigi +0 - 4% : ANSA, - MILANO, 25 MAG - Le Borse europee aprono in rialzo. Francoforte segna un +0,48% con il Dax a 12.917 punti. Parigi è più o meno sugli stessi livelli con Cac 40 che registra un +0,4% a 5.570 ...

Borsa - l'Europa Apre poco mossa : ANSA, - MILANO, 22 MAG - Apertura in rialzo per le Borse europee. A Francoforte l'indice Dax sale dello 0,42% a 13.132 punti, a Parigi il Cac 40 è poco mosso , +0,01% a quota 5.637 punti, così come il ...

Piazza Affari Apre in calo. In Europa regna la cautela : Teleborsa, - Si apre in lieve ribasso la giornata di Piazza Affari , mentre l'Europa schiva le vendite con i principali listini che si posizionano sulla linea di parità. Gli investitori italiani ...

Borsa : Europa Apre contrastata - MpS sotto pressione : Piazza Affari è maglia rosa fra i listini del Vecchio continente, che hanno aperto la seduta in ordine sparso. Milano ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,49%. Piatta Francoforte , +0,01%, , ...

Europa League - guai in vista per l’Atletico Madrid : la commissione disciplinare Apre un’inchiesta : A causa di uno striscione razzista esposto durante la finale di Europa League, la commissione disciplinare dell’Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid La commissione disciplinare della Uefa ha aperto un’inchiesta contro l’Atletico Madrid per uno striscione razzista esposto dai tifosi dei ‘colchoneros’ durante la finale di Europa League giocata ieri a Lione e vinta dalla squadra di Diego ...

MILAN SI QUALIFICA IN EUROPA LEAGUE SE.../ Coppa Italia - la finale con la Juventus Apre tre scenari : Juventus-MILAN: cosa cambia per l'EUROPA LEAGUE. Regole e scenari: se i rossoneri vincono la Coppa Italia... Atalanta e Fiorentina in allerta: ecco perché. Le ultime notizie(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 21:02:00 GMT)

Milan-Verona 4-1 : il poker rossonero riApre l’Europa e condanna l’’Hellas alla B : Partita in discesa per i rossoneri che, in attesa della finale di coppa Italia di mercoledì contro la Juventus, salgono al sesto posto. I gialloblu sprofondano, Lee, prima «gioia»

Il Var anche in Europa : ora si Apre uno spiraglio : ROMA - Fra Nyon e Zurigo ci sono 268 chilometri di strade e autostrade varie. Fra qualche settimana, però, la sede della Uefa di Route de Genève potrebbe essere molto più vicina a quella della Fifa , ...