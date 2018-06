Apre ancora a Madrid il quinto Mi Store ufficiale in Spagna | con nuovi prodotti in vendita

Spread Btp/Bund ancora in rialzo - Apre a 250 punti base : Dopo aver chiuso lunedì a 233 punti base , lo Spread tra Btp e Bund cresce ancora in apertura, segnando un differenziale di 250 punti . Il rendimento del titolo decennale italiano sale al 2,82%.

Lo spread Apre a 250 - poi sale ancora. Valore più alto dalla fine del 2013 : Apertura ancora in rialzo per lo spread tra Btp e Bund, che stamattina supera la soglia dei 250 punti e si attesta a 253, il top dalla fine del 2013, dopo aver chiuso ieri a quota 235. Il rischio, per l'Italia, è di superare il tetto dei 63,5 miliardi di spesa per interessi fissato dal Def, con conseguenze immediate per i nostri conti pubblici. Il rendimento del decennale si attesta al 2,847%.