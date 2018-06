Apple Video | sta per arrivare il competitor di Netflix?

Apple WWDC 2018 : tutte le novità del brand di Cupertino Video : È iniziato il conto alla rovescia per l'Apple WWDC 2018, l'evento speciale che tutti gli appassionati del brand di Cupertino attendono ogni anno. A partire dalle 19 ora italiana, sara' possibile re in streaming la presentazione Keynote tenuta dal CEO Tim Cook, in diretta da San Jose. Al centro dell'evento, secondo quanto si apprende in rete, sara' l'aggiornamento al sistema operativo IOS 12 per i dispositivi iPhone e iPad attualmente sul ...

Apple WWDC 2018/ Diretta streaming video keynote : focus su software e servizi - ecco cosa presenterà : APPLE WWDC 2018, Diretta streaming video del keynote dell'azienda di Cupertino: focus su servizi e software, ecco cosa verrà presentato alla Worldwide Developers Conference(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 10:30:00 GMT)

Samsung ancora all’attacco di Apple con un nuovo video : Coca-Cola contro Pepsi, Adidas contro Nike, Audi contro Bmw. Da sempre la sfida tra grossi brand attraverso la pubblicità comparativa fa parte, soprattutto negli Stati Uniti, delle strategie di marketing. Se ben vi ricordate anche nel mondo della tecnologia, quando ancora si parlava esclusivamente di personal computer e sistemi operativi, la competizione era tra Apple e Microsoft. Allora Apple, quando ancora era in forza Steve Jobs, si ...

Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video : Il servizio Apple Music sembra essere molto apprezzato dagli utenti, tant'è che il CEO dell'azienda, Tim Cook, ha da poco annunciato il raggiungimento di 50 milioni di abbonati! L'articolo Nuovo record per Apple Music e prime indiscrezioni su un possibile servizio di contenuti video proviene da TuttoAndroid.

Apple - i dispositivi saranno più eco-compatibili Video : Moltissimi dei dispositivi Apple hanno gia' una scocca in alluminio, proprio come il MacBook Pro, l'iPhone e l'iPad. Però, forse, non tutti sanno che la Apple ha nei propri progetti quello di utilizzare un nuovo tipo di alluminio per i rivestimenti esterni dei propri prodotti futuri. La compagnia infatti ha gia' stretto una forte collaborazione con due societa' che producono questo materiale, denominate Alcoa e Rio Tinto. Il governo canadese, ...

Apple - i futuri device saranno 'diversi' : ecco le intenzioni del colosso Video : Praticamente la totalita' dei prodotti Apple hanno nella loro scocca dell'alluminio, sempre presente in iPhone, iPad e MacBook. Ma, a grande sorpresa del pubblico, Apple ha intenzione di avviare un progetto per sostituire il classico alluminio, nelle prossime produzioni, con un altro tipo di alluminio. La collaborazione pare essere gia' stata avviata, e con la societa' dalla mela morsicata collaboreranno la Rio Tinto e la Alcoa. Il progetto ...

Apple - selezioni : ecco come candidarsi al corso per 378 giovani a Napoli Video : Apple è uno dei colossi tecnologici più apprezzati al mondo. Per tale motivo, ha bisogno sempre di nuove figure professionali, specie fra gli sviluppatori. Di recente è stato pubblicato il bando per l'Apple Developer Academy, nata in collaborazione con l'Universita' Federico II di Napoli. Si tratta di un'opportunita' rivolta a giovani studenti che desiderano diventare esperti nel settore dello sviluppo delle app. Nel dettaglio, l'azienda cerca ...

Apple e Google contro le politiche ambientali USA Video : Barack Obama, durante la sua amministrazione, aveva fatto approvare un piano chiamato “Clean Power Plan” con lo scopo di ridurre le emissioni tossiche nell’ambiente. Il governo di Donald Trump, invece, ha recentemente allentato la normativa che limita l’uso degli agenti inquinanti. L'iniziativa pro-ambiente A promuovere l’iniziativa è l’EPA, l’Environmental Protection Agency, che per voce del suo direttore Scott Pruitt critica l’iniziativa di ...

iPhone X di Apple : ecco arrivare l'inaspettata dichiarazione a sorpresa Video : #iPhone X si è posto per molto tempo al centro delle notizie dal mondo della tecnologia. Il pubblico più affezionato ha atteso il top di gamma della #Apple per diversi mesi rimanendo poi soddisfatto dal prodotto. All'inizio si è più volte parlato del prezzo esorbitante per acquistarlo, dei difetti che presenta il device, ma alla fine in milioni hanno acquistato il cellulare a pochi giorni dall'uscita. Le indiscrezioni, sin dall'inizio, ci hanno ...

iPhone X di Apple - ecco l'annuncio di Tim Cook che sorprende tutti Video : #iPhone X ha fatto parlare, fa parlare e fara' parlare tantissimo. Potere di un prodotto che viene progettato da #Apple e si pone l'obiettivo ambizioso di celebrare il decimo anniversario dall'uscita di un melafonino. Nel corso di questi mesi non sono mancate le speculazioni mediatiche su un prodotto che ha pochi difetti, se non il prezzo forse troppo elevato per le tasche di milioni di potenziali utenti. E proprio sulla base di quello che ...

Apple TV : trimestrale impressionante per ore di streaming video : Conviva , che si è occupata dell'indagine, ha riportato che comunque questo non vuol dire che lo scettro di regina dello streaming totale delle ore sia passato ad Apple, in quanto Roku , e la sua ...