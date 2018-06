Appello delle Bcc al governo | ' La riforma parta il primo gennaio 2019'

, l'ex paparazzo più famoso d'Italia sembra davvero pronto a scendere in politica dopo la fine della sua condanna e il ritorno in scena.(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 15:20:00 GMT)

: C.J. Poirier, diciannovenne di Clarkston, e Becca Warren, canadese di Corner Brook, si sono innamorati su internet e non si sono mai incontrati. Per coronare il loro sogno d'amore hannoto unaad Air Canada per ottenere dei biglietti perre. Rispondono all’i campioni di pattinaggio artistico.Continua a leggere